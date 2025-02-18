Чи домовилася Європа про введення військ в Україну — дані ЗМІ

Як вдалося дізнатися виданню Politico, попри тривалі дискусії, під час екстреного саміту у Парижі європейські лідери не змогли дійти згоди у ключових питаннях, насамперед стосовно відправки військ до України та гарантій безпеки.
Головні тези:
- За словами журналістів, ця зустріч стала “повним розчаруванням”.
- Польща, в якості головного союзника Києва, відмовилася від ідеї введення своїх військ в Україну.
Саміт у Парижі провалився
За словами журналістів, під час екстреного саміту думки європейських союзників щодо низки ключових питань розділилися.
Загалом переговори тривали 3,5 години й стали, як стверджує видання, "повним розчаруванням".
Що важливо розуміти, нещодавно команда Дональда Трампа надіслала лідерам Єс анкету з проханням визначити їхні можливості для підтримки мирної угоди.
Однак учасники саміту не змогли впоратися навіть з цим елементарним завдання.
Згідно з даними ЗМІ, Париж та Лондон підтримали ідею введення миротворчого контингенту, але за умови участі США.
На переконання британського лідера Кіра Стармера, саме Штати повинні виступити "оплотом" для стримування Росії.
Що цікаво, Польща, яка є одним з головних союзників Києва, відмовилася від ідеї введення своїх військ в Україну.
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