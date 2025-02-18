Як вдалося дізнатися виданню Politico, попри тривалі дискусії, під час екстреного саміту у Парижі європейські лідери не змогли дійти згоди у ключових питаннях, насамперед стосовно відправки військ до України та гарантій безпеки.

Саміт у Парижі провалився

За словами журналістів, під час екстреного саміту думки європейських союзників щодо низки ключових питань розділилися.

Загалом переговори тривали 3,5 години й стали, як стверджує видання, "повним розчаруванням".

Лідери не висунули жодних нових спільних ідей, натомість сперечалися про відправку військ в Україну та знову говорили банальності на кшталт допомоги Києву та збільшення витрат на оборону, — йдеться в статті. Поширити

Що важливо розуміти, нещодавно команда Дональда Трампа надіслала лідерам Єс анкету з проханням визначити їхні можливості для підтримки мирної угоди.

Однак учасники саміту не змогли впоратися навіть з цим елементарним завдання.

Згідно з даними ЗМІ, Париж та Лондон підтримали ідею введення миротворчого контингенту, але за умови участі США.

На переконання британського лідера Кіра Стармера, саме Штати повинні виступити "оплотом" для стримування Росії.