Макрон оголосив підсумки екстреного саміту стосовно України
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон оголосив підсумки екстреного саміту стосовно України

Макрон
Джерело:  online.ua

Французький лідер Емманюель Макрон розкрив результати термінового саміту у Парижі. Він також додав, що провів переговори з цього приводу з президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Президент Франції вказав на важливість спільних зусиль Європи, США та України для завершення війни.
  • Емманюель Макрон застеріг від ризику зупинки війни та перемир'я на кшталт Мінських угод.

Макрон підбив підсумки саміту у Франції

Президент Франції наголосив, що він та інші лідери Європи дійсно прагнуть сильного і тривалого миру в Україні.

За словами Макрон, усі готові активно працювати заради цього.

Щоб досягти цього, Росія має припинити агресію, і це має супроводжуватися сильними, надійними безпековими гарантіями для українців. Інакше є великий ризик, що це перемир’я закінчиться так, як Мінські угоди. Ми будемо вести роботу над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключове.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Французький лідер додав, що Європа повинна більше інвестувати у свою оборону та підвищувати конкурентоздатність задля потреб сьогодення і майбутнього.

За словами Макрона, робота буде тривати на базі пропозицій Єврокомісії — і щодо підтримки України, і щодо розвитку та інвестицій в оборону блоку.

Цей порядок денний, визначений у 2022 році на саміті у Версалі, потрібно просто виконувати. Рішення, дії, узгодженість. І швидко.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Представники США та Росії провели першу зустріч у Саудівській Аравії
Дмитрієв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили 337 одиниць озброєння та техніки армії РФ
Генштаб ЗСУ
армія РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Жорсткіша за санкції. Що не так з угодою Трампа щодо копалин
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?