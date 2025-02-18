Макрон оголосив підсумки екстреного саміту стосовно України

Французький лідер Емманюель Макрон розкрив результати термінового саміту у Парижі. Він також додав, що провів переговори з цього приводу з президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Президент Франції вказав на важливість спільних зусиль Європи, США та України для завершення війни.
- Емманюель Макрон застеріг від ризику зупинки війни та перемир'я на кшталт Мінських угод.
Макрон підбив підсумки саміту у Франції
Президент Франції наголосив, що він та інші лідери Європи дійсно прагнуть сильного і тривалого миру в Україні.
За словами Макрон, усі готові активно працювати заради цього.
Французький лідер додав, що Європа повинна більше інвестувати у свою оборону та підвищувати конкурентоздатність задля потреб сьогодення і майбутнього.
За словами Макрона, робота буде тривати на базі пропозицій Єврокомісії — і щодо підтримки України, і щодо розвитку та інвестицій в оборону блоку.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-