Макрон оголосив підсумки екстреного саміту стосовно України

Французький лідер Емманюель Макрон розкрив результати термінового саміту у Парижі. Він також додав, що провів переговори з цього приводу з президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Макрон підбив підсумки саміту у Франції

Президент Франції наголосив, що він та інші лідери Європи дійсно прагнуть сильного і тривалого миру в Україні.

За словами Макрон, усі готові активно працювати заради цього.

Щоб досягти цього, Росія має припинити агресію, і це має супроводжуватися сильними, надійними безпековими гарантіями для українців. Інакше є великий ризик, що це перемир’я закінчиться так, як Мінські угоди. Ми будемо вести роботу над цим разом з усіма європейцями, американцями та українцями. Це ключове. Еммануель Макрон Президент Франції

Французький лідер додав, що Європа повинна більше інвестувати у свою оборону та підвищувати конкурентоздатність задля потреб сьогодення і майбутнього.

За словами Макрона, робота буде тривати на базі пропозицій Єврокомісії — і щодо підтримки України, і щодо розвитку та інвестицій в оборону блоку.

Цей порядок денний, визначений у 2022 році на саміті у Версалі, потрібно просто виконувати. Рішення, дії, узгодженість. І швидко. Поширити