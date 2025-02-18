ЗСУ знищили 337 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 1170 російських загарбників, а також знешкодили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи ворога. Загалом на фронті 17 лютого відбулося 139 бойових зіткнень.
Головні тези:
- 17 лютого для свої атак ворог використав близько 2923 дронів-камікадзе.
- Окрім того, росіяни здійснили близько п'яти тисяч артилерійських обстрілів.
Втрати армії РФ станом на 18 лютого 2025 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 861 090 (+1 170) осіб,
танків — 10 101 (+12) од,
бойових броньованих машин — 21 075 (+12) од,
артилерійських систем — 23 275 (+53) од,
РСЗВ — 1 285 (+2) од,
засобів ППО — 1 068 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 586 (+181) од,
крилатих ракет — 3 064 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 37 679 (+74) од,
спеціальної техніки — 3 751 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 17 лютого армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ.
Окрім того, ворог використав для атак 2923 дрони-камікадзе.
З боку росіян було здійснено близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-