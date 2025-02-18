ЗСУ знищили 337 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Втрати армії РФ станом на 18 лютого 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 861 090 (+1 170) осіб,

танків — 10 101 (+12) од,

бойових броньованих машин — 21 075 (+12) од,

артилерійських систем — 23 275 (+53) од,

РСЗВ — 1 285 (+2) од,

засобів ППО — 1 068 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 586 (+181) од,

крилатих ракет — 3 064 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 37 679 (+74) од,

спеціальної техніки — 3 751 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 17 лютого армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ.

Окрім того, ворог використав для атак 2923 дрони-камікадзе.

З боку росіян було здійснено близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.