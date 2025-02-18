ЗСУ знищили 337 одиниць озброєння та техніки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 337 одиниць озброєння та техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
армія РФ
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Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 1170 російських загарбників, а також знешкодили 12 танків, 12 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи ворога. Загалом на фронті 17 лютого відбулося 139 бойових зіткнень.

Головні тези:

  • 17 лютого для свої атак ворог використав близько 2923 дронів-камікадзе.
  • Окрім того, росіяни здійснили близько п'яти тисяч артилерійських обстрілів.

Втрати армії РФ станом на 18 лютого 2025 року

  • Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 861 090 (+1 170) осіб,

  • танків — 10 101 (+12) од,

  • бойових броньованих машин — 21 075 (+12) од,

  • артилерійських систем — 23 275 (+53) од,

  • РСЗВ — 1 285 (+2) од,

  • засобів ППО — 1 068 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 25 586 (+181) од,

  • крилатих ракет — 3 064 (+1) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 37 679 (+74) од,

  • спеціальної техніки — 3 751 (+1) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 17 лютого армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 КАБ.

Окрім того, ворог використав для атак 2923 дрони-камікадзе.

З боку росіян було здійснено близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників.

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