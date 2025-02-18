ВСУ уничтожили 337 единиц вооружения и техники армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1170 российских захватчиков, а также уничтожали 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы врага. Всего на фронте 17 февраля произошло 139 боевых столкновений.
Главные тезисы
- 17 февраля для своих атак враг использовал около 2923 дронов-камикадзе.
- Кроме того, россияне совершили около пяти тысяч артиллерийских обстрелов.
Потери армии РФ по состоянию на 18 февраля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 861 090 (+1 170) человек,
танков — 10 101 (+12) ед,
боевых бронированных машин — 21 075 (+12) ед,
артиллерийских систем — 23 275 (+53) ед,
РСЗО — 1 285 (+2) ед,
средств ПВО — 1 068 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 586 (+181) ед,
крылатых ракет — 3 064 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 37 679 (+74) ед,
специальной техники — 3 751 (+1) ед.
Генштаб ВСУ сообщает, что 17 февраля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 71 авиационный удар с использованием двух ракет и 99 КАБ.
Кроме того, враг использовал для атак 2923 дрона-камикадзе.
Со стороны россиян было совершено около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 93 из реактивных систем залпового огня.
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