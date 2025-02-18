ВСУ уничтожили 337 единиц вооружения и техники армии РФ

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 1170 российских захватчиков, а также уничтожали 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы врага. Всего на фронте 17 февраля произошло 139 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 18 февраля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 861 090 (+1 170) человек,

танков — 10 101 (+12) ед,

боевых бронированных машин — 21 075 (+12) ед,

артиллерийских систем — 23 275 (+53) ед,

РСЗО — 1 285 (+2) ед,

средств ПВО — 1 068 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 25 586 (+181) ед,

крылатых ракет — 3 064 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 37 679 (+74) ед,

специальной техники — 3 751 (+1) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Генштаб ВСУ сообщает, что 17 февраля армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 71 авиационный удар с использованием двух ракет и 99 КАБ.

Кроме того, враг использовал для атак 2923 дрона-камикадзе.

Со стороны россиян было совершено около пяти тысяч артиллерийских обстрелов, из них 93 из реактивных систем залпового огня.