Россия атаковала Украину 176 ударными дронами

Во время новой массированной атаки России на Украину силам ПВО удалось уничтожить 103 беспилотника. Кроме того, указано, что еще 67 локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 18 февраля — первые подробности

Россия совершала новое воздушное нападение дронами разных типов сразу с шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия., ТОТ Крыма. Он начался еще вечером 17 февраля.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Последствия пока не зафиксированы.

Этой ночью под удар врага попали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.