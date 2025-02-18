Россия атаковала Украину 176 ударными дронами

Во время новой массированной атаки России на Украину силам ПВО удалось уничтожить 103 беспилотника. Кроме того, указано, что еще 67 локационно потеряны.
Главные тезисы
- Армия РФ совершала воздушное нападение сразу с шести направлений.
- В зоне атаки оказались Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская и другие области.
Атака РФ на Украину 18 февраля — первые подробности
Россия совершала новое воздушное нападение дронами разных типов сразу с шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия., ТОТ Крыма. Он начался еще вечером 17 февраля.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ сообщают, что 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Последствия пока не зафиксированы.
Этой ночью под удар врага попали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.
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