Россия атаковала Украину 176 ударными дронами
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 176 ударными дронами

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 18 февраля — первые подробности
Читати українською

Во время новой массированной атаки России на Украину силам ПВО удалось уничтожить 103 беспилотника. Кроме того, указано, что еще 67 локационно потеряны.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершала воздушное нападение сразу с шести направлений.
  • В зоне атаки оказались Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская и другие области.

Атака РФ на Украину 18 февраля — первые подробности

Россия совершала новое воздушное нападение дронами разных типов сразу с шести направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск — Россия., ТОТ Крыма. Он начался еще вечером 17 февраля.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что 67 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны. Последствия пока не зафиксированы.

Этой ночью под удар врага попали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области.

Фото: facebook.com/kpszsu

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мерц готов передать Украине ракеты Taurus, но есть нюанс
Мерц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Представители США и РФ провели первую встречу в Саудовской Аравии
Дмитриев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?