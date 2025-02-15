Мерц готов передать Украине ракеты Taurus, но есть нюанс

Украина может получить Taurus в случае победы Мерца

С заявлением по этому поводу немецкий политик выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Мерца, его подход к усилению поддержки Украины, объявленный в 2024 году, никоим образом не изменился.

Моя позиция и позиция моей фракции всегда была четкой (о готовности поставлять не только ракеты — ред.). Моя личная позиция – увеличение поставок европейского оружия в Украину. Фридрих Мерц Руководитель ХДС

По словам немецкого политика, главное условие предоставления Украине дальнобойных немецких ракет Taurus заключается в проведении переговоров между донорами ВСУ.

Стоит обратить внимание, что из участников этих консультаций он вычеркнул США.