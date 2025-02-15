Мерц готов передать Украине ракеты Taurus, но есть нюанс
Категория
Политика
Дата публикации

Мерц готов передать Украине ракеты Taurus, но есть нюанс

Мерц
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Будущий кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц официально подтвердил свой план изменить политику Германии касательно предоставления ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов.

Главные тезисы

  • Украина может рассчитывать на ракеты Taurus, если Мерц придет к власти в Германии.
    Политик отметил, что на него в этом вопросе не будет влиять позиция США.

Украина может получить Taurus в случае победы Мерца

С заявлением по этому поводу немецкий политик выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Мерца, его подход к усилению поддержки Украины, объявленный в 2024 году, никоим образом не изменился.

Моя позиция и позиция моей фракции всегда была четкой (о готовности поставлять не только ракеты — ред.). Моя личная позиция – увеличение поставок европейского оружия в Украину.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Руководитель ХДС

По словам немецкого политика, главное условие предоставления Украине дальнобойных немецких ракет Taurus заключается в проведении переговоров между донорами ВСУ.

Стоит обратить внимание, что из участников этих консультаций он вычеркнул США.

Мы должны быть готовы поставлять, но только в случае, если мы договоримся с нашими европейскими партнерами, и здесь я говорю о Британии и Франции (также имеющих в распоряжении ракеты большой дальности), о распределении ролей.

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