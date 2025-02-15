Мерц готов передать Украине ракеты Taurus, но есть нюанс

Будущий кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц официально подтвердил свой план изменить политику Германии касательно предоставления ВСУ дальнобойных ракет Taurus после выборов.
Главные тезисы
- Украина может рассчитывать на ракеты Taurus, если Мерц придет к власти в Германии.
Политик отметил, что на него в этом вопросе не будет влиять позиция США.
Украина может получить Taurus в случае победы Мерца
С заявлением по этому поводу немецкий политик выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Мерца, его подход к усилению поддержки Украины, объявленный в 2024 году, никоим образом не изменился.
По словам немецкого политика, главное условие предоставления Украине дальнобойных немецких ракет Taurus заключается в проведении переговоров между донорами ВСУ.
Стоит обратить внимание, что из участников этих консультаций он вычеркнул США.
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