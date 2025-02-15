Зеленский выдвинул Путину новое требование касательно отвода войск РФ

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин должен отвести свою армию с территории Украины хотя бы на линию до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Россия должна выполнить условия Украины

Я думаю, что они должны отойти, как минимум, они должны отойти на линию (полномасштабного — ред.) вторжения. Владимир Зеленский Президент Украины

Журналистка обратила внимание на то, что российский диктатор не демонстрирует желание отступить к границам 2022 или 2014 года.

На этом фоне она поинтересовалась у украинского лидера, как, по его мнению, закончится война.

По убеждению Владимира Зеленского, именно президент США Дональд Трамп может этого добиться, а у Европы есть возможность ему помочь.

К примеру, у главы Белого дома действительно есть рычаги влияния на Владимира Путина. Более того, Дональду Трампу "очень нужен успех".