Зеленский выдвинул Путину новое требование касательно отвода войск РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский выдвинул Путину новое требование касательно отвода войск РФ

Зеленский
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Источник:  online.ua

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин должен отвести свою армию с территории Украины хотя бы на линию до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Главные тезисы

  • Зеленский считает, что успешное завершение войны возможно при участии Трампа и Европы.
  • Украинский лидер добавил, что президент США очень хочет добиться успеха в решении этой проблемы.

Россия должна выполнить условия Украины

Я думаю, что они должны отойти, как минимум, они должны отойти на линию (полномасштабного — ред.) вторжения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналистка обратила внимание на то, что российский диктатор не демонстрирует желание отступить к границам 2022 или 2014 года.

На этом фоне она поинтересовалась у украинского лидера, как, по его мнению, закончится война.

По убеждению Владимира Зеленского, именно президент США Дональд Трамп может этого добиться, а у Европы есть возможность ему помочь.

К примеру, у главы Белого дома действительно есть рычаги влияния на Владимира Путина. Более того, Дональду Трампу "очень нужен успех".

Я думаю, что ему очень нужен успех, иначе все скажут, что это была линия Байдена, а это линия Трампа. Я думаю, что ему нужен успех, и нам нужен успех, и мы ему доверяем. Я надеюсь, что он будет на нашей стороне.

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