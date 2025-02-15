Зеленский выдвинул Путину новое требование касательно отвода войск РФ

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин должен отвести свою армию с территории Украины хотя бы на линию до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.
Главные тезисы
- Зеленский считает, что успешное завершение войны возможно при участии Трампа и Европы.
- Украинский лидер добавил, что президент США очень хочет добиться успеха в решении этой проблемы.
Россия должна выполнить условия Украины
Журналистка обратила внимание на то, что российский диктатор не демонстрирует желание отступить к границам 2022 или 2014 года.
На этом фоне она поинтересовалась у украинского лидера, как, по его мнению, закончится война.
По убеждению Владимира Зеленского, именно президент США Дональд Трамп может этого добиться, а у Европы есть возможность ему помочь.
К примеру, у главы Белого дома действительно есть рычаги влияния на Владимира Путина. Более того, Дональду Трампу "очень нужен успех".
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