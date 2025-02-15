"Не поддержим". Шольц вступился за Украину после заявлений США

Немецкий лидер Олаф Шольц требует от США и других стран уважать суверенную независимость Украины в ходе предстоящих переговоров со страной-агрессоркой РФ. По словам канцлера, другой подход к делам Германия никогда не поддержит.

Германия не признает и не поддержит продиктованный мир

Как отметил Олаф Шольц, все союзники Украины больше всего хотят, чтобы война, которую ведет Россия, закончилась как можно скорее, ведь погибло очень много невинных людей.

Тем не менее, он напомнил, что Украина должна иметь возможность эффективно защищать себя даже в случае заключения мира.

В финале любого урегулирования, достигнутого путем переговоров, Украина должна располагать вооруженными силами, с помощью которых она сможет отразить любую новую российскую атаку. В финансовом, материальном и логистическом плане это будет большим вызовом. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Он также дал понять, что продиктованный Украине мир Германия ни в коем случае не поддержит.

По словам немецкого лидера, мир будет только тогда, когда будет обеспечен суверенитет Украины.