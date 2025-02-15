Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы — видео

А как насчет ваших армий? Они готовы? Если Россия начнет войну под чужим флагом?.. Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она практически стала плацдармом для российских военных операций. По словам Путина и Лукашенко, у Беларуси сейчас есть запрещенное оружие — ракеты средней дальности и даже ядерное оружие. Путин явно видит Беларусь как еще одну российскую провинцию.