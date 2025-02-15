Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы — видео

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский публично обратился ко всем европейским странам во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы.
Главные тезисы
- Зеленский указал на завершение старых отношений между Европой и Америкой.
- Европе нужна собственная армия для приспособления к новым реалиям геополитической арены.
Зеленский считает, что Европе нужна собственная армия
Украинский лидер обратил внимание на то, что "десятилетие старых отношений между Европой и Америкой заканчиваются".
По его словам, этот факт подтверждает вчерашнее выступление вице-президента США Джея Ди Венса.
По словам главы государства, сейчас США могут сказать Европе "нет" во многих вопросах, представляющих угрозу для континента.
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