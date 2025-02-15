Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы — видео
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Политика
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Зеленский призвал создать Вооруженные силы Европы — видео

Офис Президента Украины
Зеленский
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15 февраля президент Украины Владимир Зеленский публично обратился ко всем европейским странам во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы.

Главные тезисы

  • Зеленский указал на завершение старых отношений между Европой и Америкой.
  • Европе нужна собственная армия для приспособления к новым реалиям геополитической арены.

Зеленский считает, что Европе нужна собственная армия

Украинский лидер обратил внимание на то, что "десятилетие старых отношений между Европой и Америкой заканчиваются".

По его словам, этот факт подтверждает вчерашнее выступление вице-президента США Джея Ди Венса.

Теперь все будет иначе, и Европе нужно к этому приспособиться. Многие лидеры говорили о том, что Европа нуждается в собственной армии — европейской армии. Я верю, что время пришло. Надо создать Вооруженные силы Европы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, сейчас США могут сказать Европе "нет" во многих вопросах, представляющих угрозу для континента.

А как насчет ваших армий? Они готовы? Если Россия начнет войну под чужим флагом?.. Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она практически стала плацдармом для российских военных операций. По словам Путина и Лукашенко, у Беларуси сейчас есть запрещенное оружие — ракеты средней дальности и даже ядерное оружие. Путин явно видит Беларусь как еще одну российскую провинцию.

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