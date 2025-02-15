Зеленський закликав створити Збройні сили Європи — відео
Категорія
Політика
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Зеленський закликав створити Збройні сили Європи — відео

Офіс Президента України
Зеленський

15 лютого президент України Володимира Зеленський публічно звернувся до всіх європейських країн під час Мюнхенської безпекової конференції. Він наголосив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

Головні тези:

  • Зеленський вказав на завершення старих відносин між Європою та Америкою.
  • Європі потрібна власна армія для пристосування до нових реалій геополітичної арени.

Зеленський вважає, що Європі потрібна власна армія

Український лідер звернув увагу на те, що “десятиліття старих відносин між Європою та Америкою закінчуються”.

За його словами, цей факт підтверджує вчорашній виступ віцепрезидента США Джея Ді Венса.

Відтепер все буде інакше, і Європі потрібно до цього пристосуватися. Багато лідерів говорили про те, що Європа потребує власної армії — європейської армії. Я вірю, що час настав. Треба створити Збройні сили Європи.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, зараз США можуть сказати Європі "ні" у багатьох питаннях, які становлять загрозу для континенту.

А як щодо ваших армій? Вони готові? Якщо Росія розпочне війну під чужим прапором?.. Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона фактично стала плацдармом для російських військових операцій. За словами Путіна і Лукашенка, Білорусь зараз має заборонену зброю — ракети середньої дальності і навіть ядерну зброю. Путін явно бачить Білорусь як ще одну російську провінцію.

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