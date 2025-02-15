Зеленський закликав створити Збройні сили Європи — відео

15 лютого президент України Володимира Зеленський публічно звернувся до всіх європейських країн під час Мюнхенської безпекової конференції. Він наголосив, що настав час для створення Збройних сил Європи.
Головні тези:
- Зеленський вказав на завершення старих відносин між Європою та Америкою.
- Європі потрібна власна армія для пристосування до нових реалій геополітичної арени.
Зеленський вважає, що Європі потрібна власна армія
Український лідер звернув увагу на те, що “десятиліття старих відносин між Європою та Америкою закінчуються”.
За його словами, цей факт підтверджує вчорашній виступ віцепрезидента США Джея Ді Венса.
За словами глави держави, зараз США можуть сказати Європі "ні" у багатьох питаннях, які становлять загрозу для континенту.
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