Зеленський закликав створити Збройні сили Європи — відео

15 лютого президент України Володимира Зеленський публічно звернувся до всіх європейських країн під час Мюнхенської безпекової конференції. Він наголосив, що настав час для створення Збройних сил Європи.

Зеленський вважає, що Європі потрібна власна армія

Український лідер звернув увагу на те, що “десятиліття старих відносин між Європою та Америкою закінчуються”.

За його словами, цей факт підтверджує вчорашній виступ віцепрезидента США Джея Ді Венса.

Відтепер все буде інакше, і Європі потрібно до цього пристосуватися. Багато лідерів говорили про те, що Європа потребує власної армії — європейської армії. Я вірю, що час настав. Треба створити Збройні сили Європи. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, зараз США можуть сказати Європі "ні" у багатьох питаннях, які становлять загрозу для континенту.