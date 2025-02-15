Чому насправді Путін згодився на переговори — пояснення Зеленського
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Чому насправді Путін згодився на переговори — пояснення Зеленського

Зеленський
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Джерело:  NBC News

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін погодився розпочати мирні перемовини, щоб мати час накопичити сили для подальших бойових дій, а не щоб завершити війну.

Головні тези:

  • Путін шукає способи зняти з Росії міжнародні санкції.
  • Зеленський вважає, що Україні буде важко воювати без допомоги США.

Зеленський розкрив мотиви Путіна

З попередженням з цього приводу глава держави виступив у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.

За його словами, ціль участі Володимира Путіна в переговорах — не завершення війни, а укладення угоди про припинення вогню.

Володимир Зеленський прогнозує, що така угода дасть можливість зняти з країни-агресорки міжнародні санкції й дозволить їй перегрупуватися.

Це дійсно те, чого він хоче. Він хоче зробити паузу, підготуватися, потренуватися, зняти деякі санкції через припинення вогню і так далі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави попередив, що Україні буде "дуже важко" вижити без військової підтримки США у війні проти Росії.

Напевно, це буде дуже, дуже, дуже важко. І, звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо.

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