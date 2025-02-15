Чому насправді Путін згодився на переговори — пояснення Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін погодився розпочати мирні перемовини, щоб мати час накопичити сили для подальших бойових дій, а не щоб завершити війну.
Головні тези:
- Путін шукає способи зняти з Росії міжнародні санкції.
- Зеленський вважає, що Україні буде важко воювати без допомоги США.
Зеленський розкрив мотиви Путіна
З попередженням з цього приводу глава держави виступив у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції.
За його словами, ціль участі Володимира Путіна в переговорах — не завершення війни, а укладення угоди про припинення вогню.
Володимир Зеленський прогнозує, що така угода дасть можливість зняти з країни-агресорки міжнародні санкції й дозволить їй перегрупуватися.
Окрім того, глава держави попередив, що Україні буде "дуже важко" вижити без військової підтримки США у війні проти Росії.
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