Почему Путин согласился на переговоры — объяснение Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин согласился начать мирные переговоры, чтобы накопить силы для дальнейших боевых действий, а не завершить войну.
Главные тезисы
- Путин ищет способы снять с России международные санкции.
- Зеленский считает, что Украине будет тяжело воевать без помощи США.
Зеленский раскрыл мотивы Путина
С предупреждением по этому поводу глава государства выступил в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности.
По его словам, цель участия Владимира Путина в переговорах — не завершение войны, а заключение соглашения о прекращении огня.
Владимир Зеленский прогнозирует, что такое соглашение позволит снять со страны-агрессорки международные санкции и позволит ему перегруппироваться.
Кроме того, глава государства предупредил, что Украине "очень трудно" выжить без военной поддержки США в войне против России.
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