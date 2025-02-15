Почему Путин согласился на переговоры — объяснение Зеленского
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Почему Путин согласился на переговоры — объяснение Зеленского

Зеленский
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Источник:  NBC News

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин согласился начать мирные переговоры, чтобы накопить силы для дальнейших боевых действий, а не завершить войну.

Главные тезисы

  • Путин ищет способы снять с России международные санкции.
  • Зеленский считает, что Украине будет тяжело воевать без помощи США.

Зеленский раскрыл мотивы Путина

С предупреждением по этому поводу глава государства выступил в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности.

По его словам, цель участия Владимира Путина в переговорах — не завершение войны, а заключение соглашения о прекращении огня.

Владимир Зеленский прогнозирует, что такое соглашение позволит снять со страны-агрессорки международные санкции и позволит ему перегруппироваться.

Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции через прекращение огня и так далее.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства предупредил, что Украине "очень трудно" выжить без военной поддержки США в войне против России.

Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, слишком мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно.

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