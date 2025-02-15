Почему Путин согласился на переговоры — объяснение Зеленского

Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, слишком мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно.