ЗМІ дізналися деталі таємної пропозиції Трампа для Зеленського

Як стверджує NBC News, команда президента США Дональда Трампа запропонувала українському лідеру Володимиру Зеленському надати Штатам 50% власності на корисні копалини в державі. Бонусом після цього відбудеться введення в Україну американських військ в разі укладення угоди з Росією про припинення вогню.

США хочуть 50% власності на українські корисні копалини

Як стверджують інсайдери журналістів, запропонована угода про володіння буде не стільки платою за корисні копалини, скільки способом для Києва відшкодувати Штатам мільярди доларів за зброю та підтримку.

Вказано, що глава Мінфіну США Скотт Бессент уже ознайомив українського лідера з цією пропозицією у проєкті контракту, який він приніс на їхню зустріч.

Попри це, відомо, що Володимир Зеленський відмовився підписувати документ, пояснивши це тим, що йому потрібно ознайомитися з ним та проконсультуватися з іншими.

За словами глави держави, що він разом з командою "зроблять все, щоб вивчити всі деталі документа" до прибуття в Мюнхен, де він зустрівся в п'ятницю з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в кулуарах конференції з глобальної безпеки. Поширити

Що також важливо розуміти, чимало українських корисних копалин знаходяться на територіях, які зараз окуповані Росією.