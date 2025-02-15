СМИ узнали детали тайного предложения Трампа Зеленскому

Как утверждает NBC News, команда президента США Дональда Трампа предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить Штатам 50% собственности на полезные ископаемые в государстве. Бонусом будет введение в Украину американских войск в случае заключения соглашения с Россией о прекращении огня.
Главные тезисы
- Это соглашение является способом для Украины возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку.
- Зеленский пока отказался подписывать документ, потому что хочет внимательно проанализировать все его детали.
США хотят 50% собственности на украинские полезные ископаемые
Как утверждают инсайдеры журналистов, предложенное соглашение о владении будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом для Киева возместить Штатам миллиарды долларов за оружие и поддержку.
Указано, что глава Минфина США Скотт Бессент уже ознакомил украинского лидера с этим предложением в проекте контракта, который он принес на их встречу.
Несмотря на это, известно, что Владимир Зеленский отказался подписывать документ, объяснив это тем, что ему нужно ознакомиться с ним и проконсультироваться с другими.
Что также важно понимать, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас оккупированы Россией.
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