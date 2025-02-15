СМИ узнали детали тайного предложения Трампа Зеленскому
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Экономика
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СМИ узнали детали тайного предложения Трампа Зеленскому

Зеленский
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Источник:  NBC News

Как утверждает NBC News, команда президента США Дональда Трампа предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить Штатам 50% собственности на полезные ископаемые в государстве. Бонусом будет введение в Украину американских войск в случае заключения соглашения с Россией о прекращении огня.

Главные тезисы

  • Это соглашение является способом для Украины возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку.
  • Зеленский пока отказался подписывать документ, потому что хочет внимательно проанализировать все его детали.

США хотят 50% собственности на украинские полезные ископаемые

Как утверждают инсайдеры журналистов, предложенное соглашение о владении будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом для Киева возместить Штатам миллиарды долларов за оружие и поддержку.

Указано, что глава Минфина США Скотт Бессент уже ознакомил украинского лидера с этим предложением в проекте контракта, который он принес на их встречу.

Несмотря на это, известно, что Владимир Зеленский отказался подписывать документ, объяснив это тем, что ему нужно ознакомиться с ним и проконсультироваться с другими.

По словам главы государства, он вместе с командой "сделают все, чтобы изучить все детали документа" до прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в кулуарах конференции по глобальной безопасности.

Что также важно понимать, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

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