СМИ узнали детали тайного предложения Трампа Зеленскому

Как утверждает NBC News, команда президента США Дональда Трампа предложила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить Штатам 50% собственности на полезные ископаемые в государстве. Бонусом будет введение в Украину американских войск в случае заключения соглашения с Россией о прекращении огня.

США хотят 50% собственности на украинские полезные ископаемые

Как утверждают инсайдеры журналистов, предложенное соглашение о владении будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом для Киева возместить Штатам миллиарды долларов за оружие и поддержку.

Указано, что глава Минфина США Скотт Бессент уже ознакомил украинского лидера с этим предложением в проекте контракта, который он принес на их встречу.

Несмотря на это, известно, что Владимир Зеленский отказался подписывать документ, объяснив это тем, что ему нужно ознакомиться с ним и проконсультироваться с другими.

По словам главы государства, он вместе с командой "сделают все, чтобы изучить все детали документа" до прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом Джей Ди Венсом и госсекретарем Марко Рубио в кулуарах конференции по глобальной безопасности. Поделиться

Что также важно понимать, многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас оккупированы Россией.