"Не підтримаємо". Шольц заступився за Україну після заяв США

Німецький лідер Олаф Шольц вимагає від США та інших країн поважати суверенну незалежність України під час майбутніх переговорах з країною-агресоркою РФ. За словами канцлера, інший підхід до справ Німеччина ніколи не підтримає.
Головні тези:
- Олаф Шольц виступив за повагу до суверенітету України у контексті майбутніх переговорів.
- Німеччина підтримує право України на самозахист та відмовляється від продиктованого миру з Росією.
Німеччина не визнає й не підтримає продиктований мир
Як зазначив Олаф Шольц, усі союзники України найбільше хочуть, щоб війна, яку веде Росія, закінчилася якомога швидше, адже загинуло дуже багато невинних людей.
Попри це, він нагадав, що Україна повинна мати можливість ефективно захищати себе навіть в разі укладення миру.
Він також дав зрозуміти, що продиктований Україні мир Німеччина у жодному разі не підтримає.
За словами німецького лідера, мир буде лише тоді, коли буде забезпечено суверенітет України.
Олаф Шольц також звернув увагу на те, що диктатор Путін вже загострює ситуацію небезпечними діями проти членів НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-