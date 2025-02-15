Зеленський розкрив головний план України на 2025 рік
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив головний план України на 2025 рік

Офіс Президента України
Зеленський Рютте
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Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована зупинити війну, яку веде Росія, та досягти справедливого миру уже в 2025 році. З такою заявою він виступив під час Мюнхенської безпекової конференції.

Головні тези:

  • Ключові завдання України - підготовка пропозицій, передача їх президенту США та робота над спільним планом.
  • Зеленський переконаний, що Трамп може зупинити Путіна та війну.

Зеленський вірить, що 2025 рік стане вирішальним для України

За словами українського лідера, наразі вкрай важливо протягом місяця підготувати усі пропозиції.

Після цього потрібно передати їх президенту США Дональду Трампу, знайти час для спільних зустрічей, створення спільного плану.

Лише потім його можна буде покласти на стіл російського диктатора Володимира Путіна.

Президент Трамп сильний, він може це зробити, накласти санкції будь-яким чином, як забажає. А після цього ми зупинимо війну в 2025 році, така мета, такий наш план.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

До слова, український лідер також попередив, що Путін погодився розпочати мирні перемовини, щоб мати час накопичити сили для подальших бойових дій, а не щоб завершити війну.

Ба більше, російський диктатор розраховує, що Захід скасує санкції проти РФ, якщо він буде імітувати прагнення до переговорів.

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