Зеленский раскрыл главный план Украины на 2025 год

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина настроена остановить войну, которую ведет Россия, и добиться справедливого мира уже в 2025 году. С таким заявлением он выступил во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Главные тезисы
- Ключевые задачи Украины – подготовка предложений, передача их президенту США и работа над общим планом.
- Зеленский уверен, что Трамп может остановить Путина и войну.
Зеленский верит, что 2025 год станет решающим для Украины
По словам украинского лидера, крайне важно в течение месяца подготовить все предложения.
После этого нужно передать их президенту США Дональду Трампу, найти время для совместных встреч, создания совместного плана.
Только потом его можно будет положить на стол российского диктатора Владимира Путина.
К слову, украинский лидер также предупредил, что Путин согласился начать мирные переговоры, чтобы накопить силы для дальнейших боевых действий, а не чтобы завершить войну.
Более того, российский диктатор рассчитывает, что Запад отменит санкции против РФ, если он будет имитировать стремление к переговорам.
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