Зеленский раскрыл главный план Украины на 2025 год

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина настроена остановить войну, которую ведет Россия, и добиться справедливого мира уже в 2025 году. С таким заявлением он выступил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский верит, что 2025 год станет решающим для Украины

По словам украинского лидера, крайне важно в течение месяца подготовить все предложения.

После этого нужно передать их президенту США Дональду Трампу, найти время для совместных встреч, создания совместного плана.

Только потом его можно будет положить на стол российского диктатора Владимира Путина.

Президент Трамп сильный, он может это сделать, наложить санкции каким-либо образом, как пожелает. А после этого мы остановим войну в 2025 году, такова цель, таков наш план. Владимир Зеленский Президент Украины

К слову, украинский лидер также предупредил, что Путин согласился начать мирные переговоры, чтобы накопить силы для дальнейших боевых действий, а не чтобы завершить войну.