Зеленський висунув Путіну нову вимогу щодо відведення російських військ

За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін повинен відвести свою армію з території України хоча б на лінію до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Головні тези:
- Зеленський вважає, що успішне завершення війни можливе за участі Трампа та Європи.
- Український лідер додав, що президент США дуже хоче досягти успіху у вирішенні цієї проблеми.
Росія повинна виконати умови України
Журналістка звернула увагу на те, що наразі російський диктатор не демонструє бажання відступити до кордонів 2022 або 2014 року.
На цьому тлі вона поцікавилася в українського лідера, як, на його думку, може закінчитися війна.
На переконання Володимира Зеленського, саме президент США Дональд Трамп може цьому посприяти, а Європа має можливість йому допомогти.
До прикладу, очільник Білого дому дійсно має важелі впливу на Володимир Путіна. Ба більше, Дональду Трампу "дуже потрібен успіх".
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