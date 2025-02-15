Зеленський висунув Путіну нову вимогу щодо відведення російських військ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський висунув Путіну нову вимогу щодо відведення російських військ

Зеленський
Джерело:  online.ua

За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін повинен відвести свою армію з території України хоча б на лінію до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. 

Головні тези:

  • Зеленський вважає, що успішне завершення війни можливе за участі Трампа та Європи.
  • Український лідер додав, що президент США дуже хоче досягти успіху у вирішенні цієї проблеми.

Росія повинна виконати умови України

Я думаю, що вони повинні піти, як мінімум, вони повинні піти на лінію (повномасштабного — ред.) вторгнення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Журналістка звернула увагу на те, що наразі російський диктатор не демонструє бажання відступити до кордонів 2022 або 2014 року.

На цьому тлі вона поцікавилася в українського лідера, як, на його думку, може закінчитися війна.

На переконання Володимира Зеленського, саме президент США Дональд Трамп може цьому посприяти, а Європа має можливість йому допомогти.

До прикладу, очільник Білого дому дійсно має важелі впливу на Володимир Путіна. Ба більше, Дональду Трампу "дуже потрібен успіх".

Я думаю, що йому дуже потрібен успіх, інакше всі скажуть, що (це) була лінія Байдена, а це лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, і нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Я сподіваюся, що він буде на нашому боці.

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