Зеленський висунув Путіну нову вимогу щодо відведення російських військ

За словами глави держави Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін повинен відвести свою армію з території України хоча б на лінію до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Росія повинна виконати умови України

Я думаю, що вони повинні піти, як мінімум, вони повинні піти на лінію (повномасштабного — ред.) вторгнення. Володимир Зеленський Президент України

Журналістка звернула увагу на те, що наразі російський диктатор не демонструє бажання відступити до кордонів 2022 або 2014 року.

На цьому тлі вона поцікавилася в українського лідера, як, на його думку, може закінчитися війна.

На переконання Володимира Зеленського, саме президент США Дональд Трамп може цьому посприяти, а Європа має можливість йому допомогти.

До прикладу, очільник Білого дому дійсно має важелі впливу на Володимир Путіна. Ба більше, Дональду Трампу "дуже потрібен успіх".