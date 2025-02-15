Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є нюанс

Україна може отримати Taurus у разі перемоги Мерца

З заявою з цього приводу німецький політик виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

За словам Мерца, його підхід щодо посилення підтримки України, який був оголошений у 2024 році, жодним чином не змінився.

Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою (щодо готовності постачати не лише ракети — ред.). Моя особиста позиція — збільшення постачання європейської зброї в Україну. Фрідріх Мерц Очільник ХДС

За словами німецького політика, головна умова надання Україні далекобійних німецьких ракет Taurus полягає у проведенні перемовин між донорами ЗСУ.

Варто звернути увагу на те, що з учасників цих консультацій він викреслив США.