Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є нюанс
Категорія
Політика
Дата публікації

Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є нюанс

Мерц
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Майбутній кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц офіційно підтвердив свій план змінити політику Німеччини щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.

Головні тези:

  • Україна може розраховувати на ракети Taurus, якщо Мерц прийде до влади у Німеччині.
  • Політик зазначив, що на нього у цьому питанні не буде впливати позиція США.

Україна може отримати Taurus у разі перемоги Мерца

З заявою з цього приводу німецький політик виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

За словам Мерца, його підхід щодо посилення підтримки України, який був оголошений у 2024 році, жодним чином не змінився.

Моя позиція і позиція моєї фракції завжди була чіткою (щодо готовності постачати не лише ракети — ред.). Моя особиста позиція — збільшення постачання європейської зброї в Україну.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Очільник ХДС

За словами німецького політика, головна умова надання Україні далекобійних німецьких ракет Taurus полягає у проведенні перемовин між донорами ЗСУ.

Варто звернути увагу на те, що з учасників цих консультацій він викреслив США.

Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію (які також мають у розпорядженні ракети великої дальності), про розподіл ролей.

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