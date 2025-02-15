Мерц готовий передати Україні ракети Taurus, але є нюанс

Майбутній кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц офіційно підтвердив свій план змінити політику Німеччини щодо постачання ЗСУ далекобійних ракет Taurus після виборів.
Головні тези:
- Україна може розраховувати на ракети Taurus, якщо Мерц прийде до влади у Німеччині.
- Політик зазначив, що на нього у цьому питанні не буде впливати позиція США.
Україна може отримати Taurus у разі перемоги Мерца
З заявою з цього приводу німецький політик виступив на Мюнхенській безпековій конференції.
За словам Мерца, його підхід щодо посилення підтримки України, який був оголошений у 2024 році, жодним чином не змінився.
За словами німецького політика, головна умова надання Україні далекобійних німецьких ракет Taurus полягає у проведенні перемовин між донорами ЗСУ.
Варто звернути увагу на те, що з учасників цих консультацій він викреслив США.
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