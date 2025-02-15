Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что полноценное членство в НАТО - это самый эффективный инструмент защиты Украины от России. По ее мнению, война никогда бы не началась, будь Украина в составе блока.

Фредериксен призывает принять Украину в НАТО

Свою позицию политик озвучила во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Она не скрывает, что некоторые партнеры Украины категорически против членства Украины в Альянсе, однако она не разделяет их мнение.

Членство в НАТО — это лучшая вещь, которую можно дать Украине. Если бы Украина была членом НАТО, война в Украине никогда бы не началась. Это самый простой путь, который помогает защитить страну, — заявила Фредериксен. Поделиться

Учитывая тот факт, что некоторые "большие союзники" этого решения не поддерживают, должно быть четкое понимание, что можно предложить Украине.

По словам политика, это должно быть "столь же надежным, как членство в НАТО".