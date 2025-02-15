Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что полноценное членство в НАТО - это самый эффективный инструмент защиты Украины от России. По ее мнению, война никогда бы не началась, будь Украина в составе блока.
Главные тезисы
- Мэтте Фредериксен призывает принять Украину в Альянс, несмотря на оппозицию отдельных членов блока.
- Если этого не произойдет, Украине нужна равноценная альтернатива.
Фредериксен призывает принять Украину в НАТО
Свою позицию политик озвучила во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Она не скрывает, что некоторые партнеры Украины категорически против членства Украины в Альянсе, однако она не разделяет их мнение.
Учитывая тот факт, что некоторые "большие союзники" этого решения не поддерживают, должно быть четкое понимание, что можно предложить Украине.
По словам политика, это должно быть "столь же надежным, как членство в НАТО".
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