Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
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Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины

Дания назвала самый дешевый способ защиты Украины
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Источник:  УНИАН

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркнула, что полноценное членство в НАТО - это самый эффективный инструмент защиты Украины от России. По ее мнению, война никогда бы не началась, будь Украина в составе блока.

Главные тезисы

  • Мэтте Фредериксен призывает принять Украину в Альянс, несмотря на оппозицию отдельных членов блока.
  • Если этого не произойдет, Украине нужна равноценная альтернатива.

Фредериксен призывает принять Украину в НАТО

Свою позицию политик озвучила во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Она не скрывает, что некоторые партнеры Украины категорически против членства Украины в Альянсе, однако она не разделяет их мнение.

Членство в НАТО — это лучшая вещь, которую можно дать Украине. Если бы Украина была членом НАТО, война в Украине никогда бы не началась. Это самый простой путь, который помогает защитить страну, — заявила Фредериксен.

Учитывая тот факт, что некоторые "большие союзники" этого решения не поддерживают, должно быть четкое понимание, что можно предложить Украине.

По словам политика, это должно быть "столь же надежным, как членство в НАТО".

Я еще раз повторяю, что членство в НАТО является самым простым и дешевым способом. Но также экономика, гарантии безопасности. Украинцам нужны определенные вооружения, чтобы достигать своих целей на поле боя, — добавила премьер-министр Дании.

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