Данія назвала найдешевший спосіб порятунку України

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що повноцінне членство у НАТО - це найефективніший інструмент захисту України від Росії. На її думку, війна ніколи б не почалася, якби Україна була у складі блоку.
Головні тези:
- Метте Фредеріксен закликає прийняти Україну в Альянс, попри опозицію окремих членів блоку.
- Якщо цього не станеться, то Україні потрібна рівноцінна альтернатива.
Фредеріксен закликає прийняти Україну в НАТО
Свою позицію політикиня озвучила під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Вона не приховує, що деякі партнери України категорично проти членства України в Альянсі, однак вона не поділяє їхньої думки.
Враховуючи той факт, що деякі "великі союзники" цього рішення не підтримують, повинно бути чітке розуміння, що натомість можна запропонувати Україні.
За словами політикині, це має бути "настільки ж надійним, як членство в НАТО".
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