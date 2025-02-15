Данія назвала найдешевший спосіб порятунку України

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що повноцінне членство у НАТО - це найефективніший інструмент захисту України від Росії. На її думку, війна ніколи б не почалася, якби Україна була у складі блоку.

Фредеріксен закликає прийняти Україну в НАТО

Свою позицію політикиня озвучила під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Вона не приховує, що деякі партнери України категорично проти членства України в Альянсі, однак вона не поділяє їхньої думки.

Членство в НАТО — це найкраща річ, яку можна дати Україні. Якби Україна була членом НАТО, війна в Україні ніколи би не почалася. Це найпростіший шлях, який допомагає захистити країну, — заявила Фредеріксен. Поширити

Враховуючи той факт, що деякі "великі союзники" цього рішення не підтримують, повинно бути чітке розуміння, що натомість можна запропонувати Україні.

За словами політикині, це має бути "настільки ж надійним, як членство в НАТО".