Чому Зеленський відхилив таємну пропозицію Трампа — дані FT
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чому Зеленський відхилив таємну пропозицію Трампа — дані FT

Зеленський
Джерело:  Financial Times

Український лідер Володимир Зеленський відхилив пропозицію щодо надання США близько 50% прав на рідкісні корисні копалини, оскільки хоче домовитися про вигіднішу угоду для України.

Головні тези:

  • Зеленський наполягає, щоб гарантії безпеки були пов'язані з будь-якою угодою щодо корисних копали.
  • Президенту не сподобалася відсутність гарантій безпеки для України в угоді Трампа.

Зеленський не погоджується на умови Трампа

За словами інсайдерів, український лідер хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо копалин.

Окрім того, Зеленський наполягає, щоб інші країни, включно з державами ЄС, були залучені в майбутню експлуатацію природних ресурсів.

Наразі глава держави та його команда роблять все можливе, щоб домовитися з Білим домом про більш вигідну угоду для України.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, у межах свого нещодавнього візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент приніс документ, який Трамп хотів, щоб Зеленський підписав.

Сам Бессент описав пропозицію як "економічну угоду" з Києвом, щоб "ще більше переплести економіки" обох країн. За його словами, адміністрація Трампа "стоятиме до кінця (з Україною — ред.), збільшуючи наші економічні зобов'язання", що "забезпечить довгостроковий щит безпеки для всіх українців" після закінчення війни з Росією.

Однак Зеленського не влаштувало те, що в документі нічого не було майбутні гарантії безпеки для України з боку США.

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