Чому Зеленський відхилив таємну пропозицію Трампа — дані FT

Український лідер Володимир Зеленський відхилив пропозицію щодо надання США близько 50% прав на рідкісні корисні копалини, оскільки хоче домовитися про вигіднішу угоду для України.
Головні тези:
- Зеленський наполягає, щоб гарантії безпеки були пов'язані з будь-якою угодою щодо корисних копали.
- Президенту не сподобалася відсутність гарантій безпеки для України в угоді Трампа.
Зеленський не погоджується на умови Трампа
За словами інсайдерів, український лідер хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо копалин.
Окрім того, Зеленський наполягає, щоб інші країни, включно з державами ЄС, були залучені в майбутню експлуатацію природних ресурсів.
Наразі глава держави та його команда роблять все можливе, щоб домовитися з Білим домом про більш вигідну угоду для України.
Як вдалося дізнатися ЗМІ, у межах свого нещодавнього візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент приніс документ, який Трамп хотів, щоб Зеленський підписав.
Однак Зеленського не влаштувало те, що в документі нічого не було майбутні гарантії безпеки для України з боку США.
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