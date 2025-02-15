Чому Зеленський відхилив таємну пропозицію Трампа — дані FT

Український лідер Володимир Зеленський відхилив пропозицію щодо надання США близько 50% прав на рідкісні корисні копалини, оскільки хоче домовитися про вигіднішу угоду для України.

Зеленський не погоджується на умови Трампа

За словами інсайдерів, український лідер хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов'язані з будь-якою угодою щодо копалин.

Окрім того, Зеленський наполягає, щоб інші країни, включно з державами ЄС, були залучені в майбутню експлуатацію природних ресурсів.

Наразі глава держави та його команда роблять все можливе, щоб домовитися з Білим домом про більш вигідну угоду для України.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, у межах свого нещодавнього візиту до Києва міністр фінансів США Скотт Бессент приніс документ, який Трамп хотів, щоб Зеленський підписав.

Сам Бессент описав пропозицію як "економічну угоду" з Києвом, щоб "ще більше переплести економіки" обох країн. За його словами, адміністрація Трампа "стоятиме до кінця (з Україною — ред.), збільшуючи наші економічні зобов'язання", що "забезпечить довгостроковий щит безпеки для всіх українців" після закінчення війни з Росією. Поширити

Однак Зеленського не влаштувало те, що в документі нічого не було майбутні гарантії безпеки для України з боку США.