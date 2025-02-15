Почему Зеленский отклонил тайное предложение Трампа — данные FT

Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил предложение о предоставлении США около 50% прав на редкие полезные ископаемые, поскольку хочет договориться о более выгодном соглашении для Украины.

Зеленский не соглашается на условия Трампа

По словам инсайдеров, украинский лидер хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую связаны с любым соглашением по ископаемым.

Кроме того, Зеленский настаивает, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

Сейчас глава государства и его команда делают все возможное, чтобы договориться с Белым домом о более выгодном соглашении для Украины.

Как удалось узнать СМИ, в рамках своего недавнего визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент принес документ: Трамп хотел, чтобы Зеленский его подписал.

Сам Бессент описал предложение как "экономическое соглашение" с Киевом, чтобы "еще больше переплести экономики" обеих стран. По его словам, администрация Трампа будет "стоять до конца (с Украиной — ред.), увеличивая наши экономические обязательства", что "обеспечит долгосрочный щит безопасности для всех украинцев" после окончания войны с Россией. Поделиться

Однако Зеленского не устроило, что в документе ничего не было о будущих гарантиях безопасности для Украины со стороны США.