Почему Зеленский отклонил тайное предложение Трампа — данные FT

Украинский лидер Владимир Зеленский отклонил предложение о предоставлении США около 50% прав на редкие полезные ископаемые, поскольку хочет договориться о более выгодном соглашении для Украины.
Главные тезисы
- Зеленский настаивает, чтобы гарантии безопасности были связаны с любым соглашением по поводу полезных ископаемых.
- Президенту не понравилось отсутствие гарантий безопасности для Украины в соглашении Трампа.
Зеленский не соглашается на условия Трампа
По словам инсайдеров, украинский лидер хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую связаны с любым соглашением по ископаемым.
Кроме того, Зеленский настаивает, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.
Сейчас глава государства и его команда делают все возможное, чтобы договориться с Белым домом о более выгодном соглашении для Украины.
Как удалось узнать СМИ, в рамках своего недавнего визита в Киев министр финансов США Скотт Бессент принес документ: Трамп хотел, чтобы Зеленский его подписал.
Однако Зеленского не устроило, что в документе ничего не было о будущих гарантиях безопасности для Украины со стороны США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-