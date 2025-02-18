Росія атакувала Україну 176 ударними дронами

Під час нової масованої атаки Росії на Україну силам ППО вдалося знищити 103 безпілотника. Окрім того, вказано, що ще 67 — локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 18 лютого — перші подробиці

Росія здійснювала новий повітряний напад дронами різних типів одразу із шести напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — Росія., ТОТ Криму. Він розпочався ще у ввечері 17 лютого.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. Поширити

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що 67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Негативних наслідків поки не зафіксовано.

Цієї ночі під удар ворога потрапили Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.