Макрон объявил итоги экстренного саммита относительно Украины
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Политика
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Макрон объявил итоги экстренного саммита относительно Украины

Макрон
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Источник:  online.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон раскрыл результаты срочного саммита в Париже. Он также добавил, что провел переговоры по этому поводу с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Президент Франции отметил важность совместных усилий Европы, США и Украины для завершения войны.
  • Эммануэль Макрон предостерег от риска остановки войны и перемирия типа Минских соглашений.

Макрон подвел итоги саммита во Франции

Президент Франции подчеркнул, что он и другие лидеры Европы действительно стремятся к сильному и длительному миру в Украине.

По словам Макрона, все готовы активно работать ради этого.

Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить агрессию, и это должно сопровождаться сильными, надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе велик риск, что это перемирие закончится так, как Минские соглашения. Мы будем работать над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевое.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Французский лидер добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою оборону и повышать конкурентоспособность для нужд настоящего и будущего.

По словам Макрона, работа будет продолжаться на базе предложений Еврокомиссии — и по поддержке Украины, и по развитию и инвестициям в оборону блока.

Эту повестку дня, определенную в 2022 году на саммите в Версале, нужно просто выполнять. Решения, действия, согласованность. И быстро.

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