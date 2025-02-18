Макрон объявил итоги экстренного саммита относительно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон раскрыл результаты срочного саммита в Париже. Он также добавил, что провел переговоры по этому поводу с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Президент Франции отметил важность совместных усилий Европы, США и Украины для завершения войны.
- Эммануэль Макрон предостерег от риска остановки войны и перемирия типа Минских соглашений.
Макрон подвел итоги саммита во Франции
Президент Франции подчеркнул, что он и другие лидеры Европы действительно стремятся к сильному и длительному миру в Украине.
По словам Макрона, все готовы активно работать ради этого.
Французский лидер добавил, что Европа должна больше инвестировать в свою оборону и повышать конкурентоспособность для нужд настоящего и будущего.
По словам Макрона, работа будет продолжаться на базе предложений Еврокомиссии — и по поддержке Украины, и по развитию и инвестициям в оборону блока.
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