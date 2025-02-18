Договорилась ли Европа о вводе войск в Украину — данные СМИ

Как удалось узнать изданию Politico, несмотря на длительные дискуссии, во время экстренного саммита в Париже европейские лидеры не смогли прийти к согласию в ключевых вопросах, прежде всего относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности.

Саммит в Париже провалился

По словам журналистов, во время экстренного саммита мнения европейских союзников по ряду ключевых вопросов разделились.

В общей сложности переговоры длились 3,5 часа и стали, как утверждает издание, "полным разочарованием".

Лидеры не выдвинули никаких новых общих идей, зато спорили об отправке войск в Украину и снова говорили банальности типа помощи Киеву и увеличения расходов на оборону, — сказано в статье. Поделиться

Что важно понимать, недавно команда Дональда Трампа направила лидерам ЕС анкету с просьбой определить их возможности для поддержания мирного соглашения.

Однако участники саммита не смогли справиться даже с этой элементарной задачей.

Согласно данным СМИ, Париж и Лондон поддержали идею введения миротворческого контингента, но при участии США.

По мнению британского лидера Кира Стармера, именно Штаты должны выступить "оплотом" для сдерживания России.