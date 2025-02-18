Договорилась ли Европа о вводе войск в Украину — данные СМИ
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Политика
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Договорилась ли Европа о вводе войск в Украину — данные СМИ

армия РФ
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Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, несмотря на длительные дискуссии, во время экстренного саммита в Париже европейские лидеры не смогли прийти к согласию в ключевых вопросах, прежде всего относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности.

Главные тезисы

  • По словам журналистов, эта встреча стала "полным разочарованием".
  • Польша в качестве главного союзника Киева отказалась от идеи введения своих войск в Украину.

Саммит в Париже провалился

По словам журналистов, во время экстренного саммита мнения европейских союзников по ряду ключевых вопросов разделились.

В общей сложности переговоры длились 3,5 часа и стали, как утверждает издание, "полным разочарованием".

Лидеры не выдвинули никаких новых общих идей, зато спорили об отправке войск в Украину и снова говорили банальности типа помощи Киеву и увеличения расходов на оборону, — сказано в статье.

Что важно понимать, недавно команда Дональда Трампа направила лидерам ЕС анкету с просьбой определить их возможности для поддержания мирного соглашения.

Однако участники саммита не смогли справиться даже с этой элементарной задачей.

Согласно данным СМИ, Париж и Лондон поддержали идею введения миротворческого контингента, но при участии США.

По мнению британского лидера Кира Стармера, именно Штаты должны выступить "оплотом" для сдерживания России.

Что интересно, Польша, являющаяся одним из главных союзников Киева, отказалась от идеи введения своих войск в Украину.

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