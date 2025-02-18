Европа готова. ЕС дал обещание США касательно помощи Украине
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Европа готова. ЕС дал обещание США касательно помощи Украине

Еврокомиссия
фон дер Лякн
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила представителю США по Украине и РФ Киту Келлогу, что Европейский Союз увеличит расходы на оборону ЕС и Украины, как этого требовал ранее Дональд Трамп.

Главные тезисы

  • ЕС намерен поддерживать Киев в укреплении военного потенциала и обеспечении безопасности.
  • Европа разработала план по увеличению производства и расходов на оборону.

Евросоюз согласился на требования Трампа

По словам фон дер Ляен, официальный Брюссель настроен сотрудничать с США, чтобы остановить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и крепкий мир.

Украина и ее народ по праву этого заслуживают, — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Кроме того, она официально подтвердила, что уже представила Киту Келлогу "планы Европы по увеличению производства и расходов на оборону, укреплению как европейского, так и украинского военного потенциала".

На этом фоне Урсула фон дер Ляен заявила о стремлении Брюсселя обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и "даже сделать больше".

Подтверждая приверженность ЕС справедливому и длительному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные сильными гарантиями безопасности. Как президент дала понять: сейчас критический момент".

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