Европа готова. ЕС дал обещание США касательно помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила представителю США по Украине и РФ Киту Келлогу, что Европейский Союз увеличит расходы на оборону ЕС и Украины, как этого требовал ранее Дональд Трамп.

Евросоюз согласился на требования Трампа

По словам фон дер Ляен, официальный Брюссель настроен сотрудничать с США, чтобы остановить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и крепкий мир.

Украина и ее народ по праву этого заслуживают, — подчеркнула президент Еврокомиссии. Поделиться

Кроме того, она официально подтвердила, что уже представила Киту Келлогу "планы Европы по увеличению производства и расходов на оборону, укреплению как европейского, так и украинского военного потенциала".

На этом фоне Урсула фон дер Ляен заявила о стремлении Брюсселя обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и "даже сделать больше".

Подтверждая приверженность ЕС справедливому и длительному миру, президент повторила, что любая резолюция должна уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные сильными гарантиями безопасности. Как президент дала понять: сейчас критический момент". Поделиться