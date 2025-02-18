Европа готова. ЕС дал обещание США касательно помощи Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила представителю США по Украине и РФ Киту Келлогу, что Европейский Союз увеличит расходы на оборону ЕС и Украины, как этого требовал ранее Дональд Трамп.
Главные тезисы
- ЕС намерен поддерживать Киев в укреплении военного потенциала и обеспечении безопасности.
- Европа разработала план по увеличению производства и расходов на оборону.
Евросоюз согласился на требования Трампа
По словам фон дер Ляен, официальный Брюссель настроен сотрудничать с США, чтобы остановить кровопролитие и помочь обеспечить справедливый и крепкий мир.
Кроме того, она официально подтвердила, что уже представила Киту Келлогу "планы Европы по увеличению производства и расходов на оборону, укреплению как европейского, так и украинского военного потенциала".
На этом фоне Урсула фон дер Ляен заявила о стремлении Брюсселя обеспечивать долю ЕС в военной помощи Киеву в полной мере и "даже сделать больше".
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