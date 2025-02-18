Європа готова. ЄС дав обіцянку США щодо допомоги Україні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила представнику США з питань України та РФ Кіту Келлогу, що Європейський Союз збільшити витрати на оборону ЄС і України, як цього вимагав раніше Дональд Трамп.

Євросоюз згодився на вимоги Трампа

За словами фон дер Ляєн, офіційний Брюссель налаштований співпрацювати із США, щоб зупинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир.

Україна та її народ по праву на це заслуговують, — наголосила президентка Єврокомісії. Поширити

Окрім того, вона офіційно підтвердила, що вже представила Кіту Келлогу "плани Європи щодо збільшення виробництва та витрат на оборону, зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу".

На цьому тлі Урсула фон дер Ляєн заявила про прагнення Брюсселю забезпечувати частку ЄС у військовій допомозі Києву повною мірою та "навіть зробити більше".

Підтверджуючи прихильність ЄС до справедливого і тривалого миру, президентка повторила, що будь-яка резолюція повинна поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки. Як президентка дала зрозуміти: зараз критичний момент". Поширити