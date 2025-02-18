Європа готова. ЄС дав обіцянку США щодо допомоги Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Європа готова. ЄС дав обіцянку США щодо допомоги Україні

Єврокомісія
Європа готова. ЄС дав обіцянку США щодо допомоги Україні
Read in English

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила представнику США з питань України та РФ Кіту Келлогу, що Європейський Союз збільшити витрати на оборону ЄС і України, як цього вимагав раніше Дональд Трамп.

Головні тези:

  • ЄС має намір підтримувати Київ у зміцненні військового потенціалу та гарантуванні безпеки.
  • Європа розробила план щодо збільшення виробництва та витрат на оборону.

Євросоюз згодився на вимоги Трампа

За словами фон дер Ляєн, офіційний Брюссель налаштований співпрацювати із США, щоб зупинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир.

Україна та її народ по праву на це заслуговують, — наголосила президентка Єврокомісії.

Окрім того, вона офіційно підтвердила, що вже представила Кіту Келлогу "плани Європи щодо збільшення виробництва та витрат на оборону, зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу".

На цьому тлі Урсула фон дер Ляєн заявила про прагнення Брюсселю забезпечувати частку ЄС у військовій допомозі Києву повною мірою та "навіть зробити більше".

Підтверджуючи прихильність ЄС до справедливого і тривалого миру, президентка повторила, що будь-яка резолюція повинна поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені сильними гарантіями безпеки. Як президентка дала зрозуміти: зараз критичний момент".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон оголосив підсумки екстреного саміту стосовно України
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чи домовилася Європа про введення військ в Україну — дані ЗМІ
армія Франція
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін готовий до переговорів із Зеленським, але є одне "але"
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?