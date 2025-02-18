Європа готова. ЄС дав обіцянку США щодо допомоги Україні

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила представнику США з питань України та РФ Кіту Келлогу, що Європейський Союз збільшити витрати на оборону ЄС і України, як цього вимагав раніше Дональд Трамп.
Головні тези:
- ЄС має намір підтримувати Київ у зміцненні військового потенціалу та гарантуванні безпеки.
- Європа розробила план щодо збільшення виробництва та витрат на оборону.
Євросоюз згодився на вимоги Трампа
За словами фон дер Ляєн, офіційний Брюссель налаштований співпрацювати із США, щоб зупинити кровопролиття та допомогти забезпечити справедливий і міцний мир.
Окрім того, вона офіційно підтвердила, що вже представила Кіту Келлогу "плани Європи щодо збільшення виробництва та витрат на оборону, зміцнення як європейського, так і українського військового потенціалу".
На цьому тлі Урсула фон дер Ляєн заявила про прагнення Брюсселю забезпечувати частку ЄС у військовій допомозі Києву повною мірою та "навіть зробити більше".
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