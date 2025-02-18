Франція нажахана "немислимим альянсом" Трампа і Путіна
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Франція нажахана "немислимим альянсом" Трампа і Путіна

Путін Трамп
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Джерело:  BFM TV

Офіційний Париж заявив про паралелі між сучасними подіями навколо України і тридцятими роками ХХ століття. Окрім того, команда французького лідера Еманнуеля Макрона стривожена ознаками "альянсу" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • “Альянс” між Трампом та Путіним може загрожувати європейській безпеці.
  • Члени ЄС не можуть домовитися, як діяти у цій ситуації.

Діалог Трампа та Путіна лякає Францію

З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.

За його словами, зустріч європейських лідерів, яка відбулась напередодні у Єлисейському палаці, "не зменшила кількості побоювань" на тлі ситуації, що склалася.

Політик також звернув увагу на те, що теперішні події перегукуються з подіями тридцятих років минулого сторіччя.

Уперше з 1945 року війна може прийти у Європу, до нас… Можна бачити немислимий альянс між Путіним і Трампом, який маргіналізує Європу, — наголосив прем’єр-міністр Франції.

Франсуа Байру не приховує, що йому боляче бачити слабкість Євросоюз у цій ситуації.

Що важливо розуміти, 17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт лідерів найбільших держав ЄС та Британії — його скликав Еммануель Макрон.

Згідно з даними журналістів, під час нього не вдалося домовитися про введення військ в Україну та гарантії безпеки для неї.

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