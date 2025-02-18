Франція нажахана "немислимим альянсом" Трампа і Путіна

Офіційний Париж заявив про паралелі між сучасними подіями навколо України і тридцятими роками ХХ століття. Окрім того, команда французького лідера Еманнуеля Макрона стривожена ознаками "альянсу" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.
Головні тези:
- “Альянс” між Трампом та Путіним може загрожувати європейській безпеці.
- Члени ЄС не можуть домовитися, як діяти у цій ситуації.
Діалог Трампа та Путіна лякає Францію
З заявою з цього приводу виступив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру.
За його словами, зустріч європейських лідерів, яка відбулась напередодні у Єлисейському палаці, "не зменшила кількості побоювань" на тлі ситуації, що склалася.
Політик також звернув увагу на те, що теперішні події перегукуються з подіями тридцятих років минулого сторіччя.
Франсуа Байру не приховує, що йому боляче бачити слабкість Євросоюз у цій ситуації.
Що важливо розуміти, 17 лютого у Парижі відбувся екстрений саміт лідерів найбільших держав ЄС та Британії — його скликав Еммануель Макрон.
Згідно з даними журналістів, під час нього не вдалося домовитися про введення військ в Україну та гарантії безпеки для неї.
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