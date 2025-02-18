700 млрд євро для України. Що відомо про переговори в ЄС
Категорія
Економіка
Дата публікації

700 млрд євро для України. Що відомо про переговори в ЄС

ЄС
Джерело:  online.ua

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок офіційно підтвердила, що Брюссель готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. За її словами, йдеться про близько 700 мільярдів євро.

Головні тези:

  • Новий пакет допомоги може бути профінансований коштом спільного боргу країн-членів Євросоюзу.
  • Міжнародні партнери і рішення ЄС спрямовані на повернення миру в Україну.

Україна може отримати масштабну допомогу від ЄС

Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не було в такому масштабі.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Глава МЗС ФРН

За словами німецької дипломатки, вказаний пакет на мільярди євро можуть профінансувати коштом спільного боргу країн-членів Євросоюзу, пише Berliner Zeitung.

Що важливо розуміти, цей механізм продемонстрував свою ефективність під час пандемії коронавірусу.

Подібно до євро або коронної кризи, зараз існує фінансовий пакет для забезпечення безпеки в Європі. Це відбудеться в найближчому майбутньому, — наголосила Бербок.

На її переконання, винятково силою можна повернути в Україну справедливий мир.

Очільниця німецької дипломатії нагадала, що на цьому шляху знадобляться жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильний блок НАТО і прогрес у переговорах про вступ України в ЄС.

Як європейці, як німці, ми твердо стоїмо на боці України — надаючи військову, гуманітарну та фінансову підтримку.

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