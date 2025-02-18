700 млрд євро для України. Що відомо про переговори в ЄС

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок офіційно підтвердила, що Брюссель готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. За її словами, йдеться про близько 700 мільярдів євро.

Україна може отримати масштабну допомогу від ЄС

Ми запустимо великий пакет, якого ніколи раніше не було в такому масштабі. Анналена Бербок Глава МЗС ФРН

За словами німецької дипломатки, вказаний пакет на мільярди євро можуть профінансувати коштом спільного боргу країн-членів Євросоюзу, пише Berliner Zeitung.

Що важливо розуміти, цей механізм продемонстрував свою ефективність під час пандемії коронавірусу.

Подібно до євро або коронної кризи, зараз існує фінансовий пакет для забезпечення безпеки в Європі. Це відбудеться в найближчому майбутньому, — наголосила Бербок. Поширити

На її переконання, винятково силою можна повернути в Україну справедливий мир.

Очільниця німецької дипломатії нагадала, що на цьому шляху знадобляться жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильний блок НАТО і прогрес у переговорах про вступ України в ЄС.