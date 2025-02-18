700 млрд євро для України. Що відомо про переговори в ЄС

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок офіційно підтвердила, що Брюссель готує багатомільярдний пакет допомоги на закупівлю військової техніки для України. За її словами, йдеться про близько 700 мільярдів євро.
Головні тези:
- Новий пакет допомоги може бути профінансований коштом спільного боргу країн-членів Євросоюзу.
- Міжнародні партнери і рішення ЄС спрямовані на повернення миру в Україну.
Україна може отримати масштабну допомогу від ЄС
За словами німецької дипломатки, вказаний пакет на мільярди євро можуть профінансувати коштом спільного боргу країн-членів Євросоюзу, пише Berliner Zeitung.
Що важливо розуміти, цей механізм продемонстрував свою ефективність під час пандемії коронавірусу.
На її переконання, винятково силою можна повернути в Україну справедливий мир.
Очільниця німецької дипломатії нагадала, що на цьому шляху знадобляться жорсткі та довгострокові гарантії безпеки для України, сильний блок НАТО і прогрес у переговорах про вступ України в ЄС.
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