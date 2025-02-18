700 млрд евро для Украины. Что известно о переговорах в ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации

700 млрд евро для Украины. Что известно о переговорах в ЕС

ЕС
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок официально подтвердила, что Брюссель готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. По ее словам, речь идет об около 700 миллиардах евро.

Главные тезисы

  • Новый пакет помощи может быть профинансирован за счет общего долга стран-членов Евросоюза.
  • Международные партнеры и решения ЕС направлены на возвращение мира в Украину.

Украина может получить масштабную помощь от ЕС

Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ

По словам немецкой дипломатки, указанный пакет на миллиарды евро могут профинансировать за счет общего долга стран-членов Евросоюза, пишет Berliner Zeitung.

Что важно понимать, этот механизм показал свою эффективность во время пандемии коронавируса.

Сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем, — подчеркнула Бербок.

По ее мнению, исключительно силой можно вернуть в Украину справедливый мир.

Глава немецкой дипломатии напомнила, что на этом пути понадобятся жесткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Как европейцы, как немцы, мы твердо стоим на стороне Украины, оказывая военную, гуманитарную и финансовую поддержку.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон объявил итоги экстренного саммита относительно Украины
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Договорилась ли Европа о вводе войск в Украину — данные СМИ
армия РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин готов к переговорам с Зеленским, но есть одно "но"
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?