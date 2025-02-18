700 млрд евро для Украины. Что известно о переговорах в ЕС

Глава немецкой дипломатии Анналена Бербок официально подтвердила, что Брюссель готовит многомиллиардный пакет помощи на закупку военной техники для Украины. По ее словам, речь идет об около 700 миллиардах евро.

Украина может получить масштабную помощь от ЕС

Мы запустим большой пакет, которого никогда раньше не было в таком масштабе. Анналена Бербок Глава МИД ФРГ

По словам немецкой дипломатки, указанный пакет на миллиарды евро могут профинансировать за счет общего долга стран-членов Евросоюза, пишет Berliner Zeitung.

Что важно понимать, этот механизм показал свою эффективность во время пандемии коронавируса.

Сейчас существует финансовый пакет для обеспечения безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем, — подчеркнула Бербок. Поделиться

По ее мнению, исключительно силой можно вернуть в Украину справедливый мир.

Глава немецкой дипломатии напомнила, что на этом пути понадобятся жесткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, сильный блок НАТО и прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС.