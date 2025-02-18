Зеленский озвучил предложение Эрдогану касательно завершения войны

По словам главы государства Владимира Зеленского, он рассчитывает, что Турция согласится присоединиться к странам, от которых Украина получит определенные гарантии в контексте возможной договоренности о завершении войны.
Главные тезисы
- Президент Турции пока не отреагировал на предложение Зеленского.
- Известны первые результаты переговоров между делегациями США и РФ.
Зеленский выступил с важным заявлением в Турции
Свое предложение украинский лидер озвучил во время открытия нового здания посольства в Анкаре.
Владимир Зеленский подчеркнул, что видит Турцию среди стран, которые могли бы предложить Украине определенные гарантии безопасности в контексте предполагаемой договоренности о завершении войны.
Как отметил глава государства, Украина никогда не согласится на признание российскими своих оккупированных территорий.
Что важно понимать, на фоне заявления Зеленского в Саудовской Аравии происходили переговоры американской и российской делегаций.
Как стало известно недавно, команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина договорились создать переговорные группы для завершения войны.
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