Зеленский озвучил предложение Эрдогану касательно завершения войны

По словам главы государства Владимира Зеленского, он рассчитывает, что Турция согласится присоединиться к странам, от которых Украина получит определенные гарантии в контексте возможной договоренности о завершении войны.

Зеленский выступил с важным заявлением в Турции

Свое предложение украинский лидер озвучил во время открытия нового здания посольства в Анкаре.

Владимир Зеленский подчеркнул, что видит Турцию среди стран, которые могли бы предложить Украине определенные гарантии безопасности в контексте предполагаемой договоренности о завершении войны.

Мы стремимся к миру, мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но, конечно же, мы хотим, чтобы завершение этой войны основывалось на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии были предоставлены со стороны США, ЕС и всей Европы, включая Турцию. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, Украина никогда не согласится на признание российскими своих оккупированных территорий.

Что важно понимать, на фоне заявления Зеленского в Саудовской Аравии происходили переговоры американской и российской делегаций.

Как стало известно недавно, команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина договорились создать переговорные группы для завершения войны.