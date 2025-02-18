Зеленский озвучил предложение Эрдогану касательно завершения войны
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский озвучил предложение Эрдогану касательно завершения войны

Зеленский
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Источник:  Anadolu

По словам главы государства Владимира Зеленского, он рассчитывает, что Турция согласится присоединиться к странам, от которых Украина получит определенные гарантии в контексте возможной договоренности о завершении войны.

Главные тезисы

  • Президент Турции пока не отреагировал на предложение Зеленского.
  • Известны первые результаты переговоров между делегациями США и РФ.

Зеленский выступил с важным заявлением в Турции

Свое предложение украинский лидер озвучил во время открытия нового здания посольства в Анкаре.

Владимир Зеленский подчеркнул, что видит Турцию среди стран, которые могли бы предложить Украине определенные гарантии безопасности в контексте предполагаемой договоренности о завершении войны.

Мы стремимся к миру, мы хотим, чтобы эта война закончилась. Но, конечно же, мы хотим, чтобы завершение этой войны основывалось на определенных гарантиях безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии были предоставлены со стороны США, ЕС и всей Европы, включая Турцию.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, Украина никогда не согласится на признание российскими своих оккупированных территорий.

Что важно понимать, на фоне заявления Зеленского в Саудовской Аравии происходили переговоры американской и российской делегаций.

Как стало известно недавно, команды президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина договорились создать переговорные группы для завершения войны.

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