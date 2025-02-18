Зеленський озвучив пропозицію Ердогану щодо завершення війни

За словами глави держави Володимира Зеленського, він розраховує на те, що Туреччина згодиться приєднатися до країн, від яких Україна отримає певні гарантії у контексті можливої домовленості про завершення війни.
Головні тези:
- Президент Туреччини поки не відреагував на пропозицію Зеленського.
- Відомі перші результати переговорів між делегаціями США та РФ.
Зеленський виступив з важливою заявою у Туреччині
Свою пропозицію український лідер озвучив під час відкриття нової будівлі посольства в Анкарі.
Володимир Зеленський наголосив, що бачить Туреччину серед країн, які могли б запропонувати Україні певні гарантії безпеки у контексті очікуваної домовленості про завершення війни.
Як зазначив глава держави, Україна ніколи не погодиться на визнання російськими своїх окупованих територій.
Що важливо розуміти, на тлі заяви Зеленського у Саудівській Аравії відбувалися перемовини американської та російської делегацій.
Як стало відомо нещодавно, команди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна домовилися створити переговорні групи щодо завершення війни.
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