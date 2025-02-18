Зеленський озвучив пропозицію Ердогану щодо завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський озвучив пропозицію Ердогану щодо завершення війни

Зеленський
Джерело:  Anadolu

За словами глави держави Володимира Зеленського, він розраховує на те, що Туреччина згодиться приєднатися до країн, від яких Україна отримає певні гарантії у контексті можливої домовленості про завершення війни. 

Головні тези:

  • Президент Туреччини поки не відреагував на пропозицію Зеленського.
  • Відомі перші результати переговорів між делегаціями США та РФ.

Зеленський виступив з важливою заявою у Туреччині

Свою пропозицію український лідер озвучив під час відкриття нової будівлі посольства в Анкарі.

Володимир Зеленський наголосив, що бачить Туреччину серед країн, які могли б запропонувати Україні певні гарантії безпеки у контексті очікуваної домовленості про завершення війни.

Ми прагнемо миру, ми хочемо, щоб ця війна закінчилось. Але звісно ж ми хочемо, щоб завершення цієї війни грунтувалося на певних гарантіях безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії були надані з боку США, ЄС та всієї Європи, включно з Туреччиною.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, Україна ніколи не погодиться на визнання російськими своїх окупованих територій.

Що важливо розуміти, на тлі заяви Зеленського у Саудівській Аравії відбувалися перемовини американської та російської делегацій.

Як стало відомо нещодавно, команди президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна домовилися створити переговорні групи щодо завершення війни.

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