Перемовини команд Дональда Трампа та Володимира Путіна в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. Після цього Білий дім та Кремль будуть співпрацювати, щоб створити умови для зустрічі президента США та російського диктатора.
Головні тези:
- Росія та США нібито планують розвивати двосторонні відносини.
- Окремі команди розпочнуть діалог щодо завершення війни, яку РФ веде проти України.
Перші результати переговорів США та РФ
За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, перемовини делегацій США і Росії "пройшли непогано".
Він також стверджує, що Вашингтон та Москва домовилися просувати двосторонні відносини.
Окрім того, він зазначив, що "окремі команди" парламентерів США і РФ почнуть контакти щодо України "свого часу", однак не уточнив, коли це станеться.
Що важливо розуміти, 18 лютого у Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями США та Росії.
У межах цієї зустрічі сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".
Інтереси диктатора Путіна цього разу представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-