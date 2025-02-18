Завершилися перші перемовини США та РФ — про що домовилися
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Завершилися перші перемовини США та РФ — про що домовилися

Перші результати переговорів США та РФ
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Джерело:  online.ua

Перемовини команд Дональда Трампа та Володимира Путіна в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. Після цього Білий дім та Кремль будуть співпрацювати, щоб створити умови для зустрічі президента США та російського диктатора.

Головні тези:

  • Росія та США нібито планують розвивати двосторонні відносини.
  • Окремі команди розпочнуть діалог щодо завершення війни, яку РФ веде проти України.

Перші результати переговорів США та РФ

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, перемовини делегацій США і Росії "пройшли непогано".

Він також стверджує, що Вашингтон та Москва домовилися просувати двосторонні відносини.

Зустріч Путіна і Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, про конкретні дати важко говорити, потрібна щільна робота, — заявив Ушаков.

Окрім того, він зазначив, що "окремі команди" парламентерів США і РФ почнуть контакти щодо України "свого часу", однак не уточнив, коли це станеться.

Що важливо розуміти, 18 лютого у Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями США та Росії.

У межах цієї зустрічі сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".

Інтереси диктатора Путіна цього разу представляли глава МЗС РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков.

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