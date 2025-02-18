Перемовини команд Дональда Трампа та Володимира Путіна в Ер-Ріяді тривали 4,5 години. Після цього Білий дім та Кремль будуть співпрацювати, щоб створити умови для зустрічі президента США та російського диктатора.

Перші результати переговорів США та РФ

За словами помічника російського диктатора Юрія Ушакова, перемовини делегацій США і Росії "пройшли непогано".

Він також стверджує, що Вашингтон та Москва домовилися просувати двосторонні відносини.

Зустріч Путіна і Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, про конкретні дати важко говорити, потрібна щільна робота, — заявив Ушаков. Поширити

Окрім того, він зазначив, що "окремі команди" парламентерів США і РФ почнуть контакти щодо України "свого часу", однак не уточнив, коли це станеться.

Що важливо розуміти, 18 лютого у Саудівській Аравії пройшли перемовини між делегаціями США та Росії.

У межах цієї зустрічі сторони планували обговорити економічну співпрацю та "питання українського врегулювання".