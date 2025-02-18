Завершились первые переговоры США и РФ — о чем договорились
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Завершились первые переговоры США и РФ — о чем договорились

Завершились первые переговоры США и РФ — о чем договорились
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Источник:  online.ua

Переговоры команд Дональда Трампа и Владимира Путина в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. Теперь Белый дом и Кремль будут сотрудничать, чтобы создать условия для встречи президента США и российского диктатора.

Главные тезисы

  • Россия и США планируют развивать двусторонние отношения.
  • Отдельные команды начнут диалог по завершению войны, которую РФ ведет против Украины.

Первые результаты переговоров США и РФ

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, переговоры делегаций США и России "прошли неплохо".

Он также утверждает, что Вашингтон и Москва договорились продвигать двусторонние отношения.

Встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить, нужна плотная работа, — заявил Ушаков.

Кроме того, он отметил, что "отдельные команды" переговорщиков США и РФ начнут контакты в отношении Украины "в свое время", однако не уточнил, когда это произойдет.

Что важно понимать, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и России.

В рамках этой встречи стороны планировали обсудить экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".

Интересы диктатора Путина в этот раз представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.

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