Переговоры команд Дональда Трампа и Владимира Путина в Эр-Рияде продолжались 4,5 часа. Теперь Белый дом и Кремль будут сотрудничать, чтобы создать условия для встречи президента США и российского диктатора.
Главные тезисы
- Россия и США планируют развивать двусторонние отношения.
- Отдельные команды начнут диалог по завершению войны, которую РФ ведет против Украины.
Первые результаты переговоров США и РФ
По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, переговоры делегаций США и России "прошли неплохо".
Он также утверждает, что Вашингтон и Москва договорились продвигать двусторонние отношения.
Кроме того, он отметил, что "отдельные команды" переговорщиков США и РФ начнут контакты в отношении Украины "в свое время", однако не уточнил, когда это произойдет.
Что важно понимать, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями США и России.
В рамках этой встречи стороны планировали обсудить экономическое сотрудничество и "вопросы украинского урегулирования".
Интересы диктатора Путина в этот раз представляли глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.
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