Санкції проти РФ. США висунули вимогу Євросоюзу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Санкції проти РФ. США висунули вимогу Євросоюзу

Рубіо
Read in English

За словами шефа американської дипломатії Марко Рубіо, всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною. Йдеться навіть про те, щоб Євросоюз скасував свої санкції проти Росії.

Головні тези:

  • Роль Євросоюзу в процесі мирного врегулювання набуває все більшої актуальності у контексті питань санкцій.
  • Мета США полягає в забезпеченні стійкого й прийнятного для всіх сторін миру в регіоні.

У США заговорили про зняття санкцій з Росії

Глава Держдепу стверджує, що "для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки".

Попри це, він додав, що було б хибно "визначати їх наперед".

За словами Марко Рубіо, усі сторони повинні бути згодні з умовами майбутнього врегулювання.

Важливо зрозуміти дві речі. Перше — це те, що єдиним лідером у світі, який може це зробити, який може навіть зібрати людей разом, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп. Друга річ, яку я б сказав, — це те, що для того, щоб конфлікт закінчився, всі учасники конфлікту повинні бути згодні з його вирішенням, воно має бути прийнятним для них.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Також американський лідер заговорив про подальшу роль офіційного Брюсселю.

Як зазначив Марко Рубіо, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що у них також є накладені санкції.

Шеф американської дипломатії додав, що головна ціль полягає в тому, щоб покласти край цій війні таким чином, щоб мир був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін.

Як це виглядає? Ну, це те, заради чого ми будемо продовжувати взаємодіяти, — наголосив Рубіо.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Франція нажахана "немислимим альянсом" Трампа і Путіна
Путін Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Завершилися перші перемовини США та РФ — про що домовилися
Перші результати переговорів США та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський озвучив пропозицію Ердогану щодо завершення війни
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?