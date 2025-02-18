Санкції проти РФ. США висунули вимогу Євросоюзу

За словами шефа американської дипломатії Марко Рубіо, всі сторони повинні бути згодні з умовами мирного врегулювання між РФ і Україною. Йдеться навіть про те, щоб Євросоюз скасував свої санкції проти Росії.
Головні тези:
- Роль Євросоюзу в процесі мирного врегулювання набуває все більшої актуальності у контексті питань санкцій.
- Мета США полягає в забезпеченні стійкого й прийнятного для всіх сторін миру в регіоні.
У США заговорили про зняття санкцій з Росії
Глава Держдепу стверджує, що "для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки".
Попри це, він додав, що було б хибно "визначати їх наперед".
За словами Марко Рубіо, усі сторони повинні бути згодні з умовами майбутнього врегулювання.
Також американський лідер заговорив про подальшу роль офіційного Брюсселю.
Як зазначив Марко Рубіо, Європейському Союзу в якийсь момент доведеться сісти за стіл переговорів, тому що у них також є накладені санкції.
Шеф американської дипломатії додав, що головна ціль полягає в тому, щоб покласти край цій війні таким чином, щоб мир був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін.
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