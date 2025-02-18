Санкції проти РФ. США висунули вимогу Євросоюзу

Важливо зрозуміти дві речі. Перше — це те, що єдиним лідером у світі, який може це зробити, який може навіть зібрати людей разом, щоб почати говорити про це серйозно, є президент Трамп. Друга річ, яку я б сказав, — це те, що для того, щоб конфлікт закінчився, всі учасники конфлікту повинні бути згодні з його вирішенням, воно має бути прийнятним для них.