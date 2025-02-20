В обхід санкцій. Росія купувала західні запчастини для літаків через посередництво Індії

Понад 100 західних компаній, включно з аерокосмічним гігантом Boeing, експортували до Індії запчастини для літаків, які потім потрапляли до Росії.

Росія досі знаходить посередників для купівлі підсанкційних товарів

Аналіз митних документів, з яким ознайомились журналісти, свідчить, що з січня 2023 до вересня 2024 року через посередників в Індії російським авіакомпаніям та іншим організаціям було поставлено продукції на суму понад 50 млн дол.

Деталі перевозилися 700 окремими вантажами, які містили найрізноманітніші товари — від генераторів, датчиків, лопатей пропелерів і дисплеїв у кабіні до невеликих гвинтів, болтів і фільтрів.

Більшість російських імпортерів, схоже, є цивільними авіакомпаніями, в тому числі Utair, яка, за даними ЄС, також виступає як оборонний підрядник. Вона отримала близько чверті вантажів.

Видання зазначає, що західні компанії могли не знати про те, що їхня продукція поставляється до РФ індійськими фірмами. Прямий продаж авіаційних запчастин російським авіакомпаніям і фірмам заборонений Британією і ЄС, а також суворо обмежений владою США. Поширити

Західні союзники, однак, намагаються боротися з десятками фірм-посередників, які підтримують Росію товарами і технологіями західного виробництва. Експерт з питань дотримання санкцій і партнер Pole Star Global Девід Танненбаум сказав, що західні уряди зосередилися на посередниках у Туреччині, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані, але Індія не була основним об'єктом уваги.

Так, серед фірм, чиї деталі потрапили через Індію у РФ, є компанія Step Aviation зареєстрована на громадянина Латвії. Компанія відправила понад 60 вантажів індійській фірмі Shaurya Aeronautics, і майже всі були передані трьом покупцям у Росії. У жовтні США застосували економічні санкції проти Shaurya за відправлення до Росії чутливих деталей подвійного призначення, проте компанія не потрапила під санкції Британії чи ЄС.

Британська фірма ASL Aerospace відправила близько 60 вантажів з Британії та США чотирьом індійським фірмам, які потім були перенаправлені до РФ фірмою Agrim Aviation Private Ltd. Agrim підпала під санкції США за «ймовірне» перенаправлення продукції американського виробництва в російську авіаційну промисловість, але не стала об'єктом санкцій з боку Британії або ЄС.

З 2023 року американський Boeing відправив до Індії щонайменше 80 вантажів, які згодом були переправлені частково або повністю до Росії. Більшість цих постачань, включно з кріпленнями, клапанами, паливними герметиками та акумуляторними батареями, проходили через індійського покупця — компанію Ascend Aviation.

США застосували економічні санкції проти компанії та двох її директорів 30 жовтня 2024 року за участь у «мережах ухилення від санкцій». ЄС та Велика Британія не пішли цим шляхом. Поширити

Дочірня компанія Airbus — Satair — відправила 12 вантажів тій самій індійській фірмі в період з вересня 2023 року по травень 2024 року. Пізніше всі вони були відправлені російським покупцям, включно з найбільшою авіакомпанією країни, державним «Аерофлотом».