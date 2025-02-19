Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокував запровадження в межах 16-го пакета санкцій ЄС обмежень проти кількох десятків росіян, зокрема предстоятеля РПЦ Кирила.

Угорщина заблокувала санкції ЄС проти одіозного патріарха Кирила

Слова Сійярто у соцмережі Х процитував речник угорського уряду Золтан Ковач.

Зокрема, за словами Сійярто, Угорщина заблокувала санкції проти 27 осіб і організацій, включаючи патріарха Кирила. У цьому зв'язку угорський міністр заявив, що «атака на релігійних лідерів підриває мирні зусилля».

Глава МЗС стверджує, що Угорщина також домовилася про ключові винятки, завдяки чому останній пакет санкцій ЄС приносить їй «полегшення, а не обмеження». Поширити

Так, угорській компанії MOL дозволять використовувати російські нафтопродукти; буде виведено з-під санкцій технічне обслуговування нафтопроводу «Дружба», а також забезпечується обслуговування та ремонтні роботи у будапештському метро.

🇭🇺 FM Péter Szijjártó: Despite three years of failed sanctions that have caused significant damage, Brussels—now under @POLAND25EU and backed by pro-sanctions states—continues to push forward new measures, ignoring geopolitical realities. However, Hungary successfully negotiated… pic.twitter.com/yLQxcJWwqN — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 19, 2025

За словами Сійярто, ці поступки зміцнюють "енергетичну безпеку та стабільність інфраструктури" Угорщини.

Крім того, угорський уряд завадив запровадити, за визначенням Сійярто, «абсурдні» санкції ЄС проти Олімпійського комітету Росії та двох футбольних клубів.

Епоха санкцій закінчилася. Виникає нова реальність із багатообіцяючими переговорами між США та Росією. Ми сподіваємося, що відносини покращаться настільки, що ці санкції можна буде взагалі скасувати. Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

Нагадаємо, що Комітет постійних представників країн ЄС на рівні послів (Coreper 2) 19 лютого підтримав 16-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України.