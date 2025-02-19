Угорщина заблокувала санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила
Категорія
Політика
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Угорщина заблокувала санкції ЄС проти патріарха РПЦ Кирила

Кирило
Джерело:  Укрінформ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокував запровадження в межах 16-го пакета санкцій ЄС обмежень проти кількох десятків росіян, зокрема предстоятеля РПЦ Кирила.

Головні тези:

  • Угорщина заблокувала запровадження санкцій ЄС проти патріарха РПЦ Кирила та інших російських громадян у рамках 16-го пакета санкцій.
  • Уряд Угорщини також протистояв санкціям ЄС щодо Олімпійського комітету Росії та футбольних клубів.
  • В контексті переговорів між США та Росією угорський міністр цинічно сподівається на покращення відносин до такої міри, коли скасування санкцій стане можливим.

Угорщина заблокувала санкції ЄС проти одіозного патріарха Кирила

Слова Сійярто у соцмережі Х процитував речник угорського уряду Золтан Ковач.

Зокрема, за словами Сійярто, Угорщина заблокувала санкції проти 27 осіб і організацій, включаючи патріарха Кирила. У цьому зв'язку угорський міністр заявив, що «атака на релігійних лідерів підриває мирні зусилля».

Глава МЗС стверджує, що Угорщина також домовилася про ключові винятки, завдяки чому останній пакет санкцій ЄС приносить їй «полегшення, а не обмеження».

Так, угорській компанії MOL дозволять використовувати російські нафтопродукти; буде виведено з-під санкцій технічне обслуговування нафтопроводу «Дружба», а також забезпечується обслуговування та ремонтні роботи у будапештському метро.

За словами Сійярто, ці поступки зміцнюють "енергетичну безпеку та стабільність інфраструктури" Угорщини.

Крім того, угорський уряд завадив запровадити, за визначенням Сійярто, «абсурдні» санкції ЄС проти Олімпійського комітету Росії та двох футбольних клубів.

Епоха санкцій закінчилася. Виникає нова реальність із багатообіцяючими переговорами між США та Росією. Ми сподіваємося, що відносини покращаться настільки, що ці санкції можна буде взагалі скасувати.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Нагадаємо, що Комітет постійних представників країн ЄС на рівні послів (Coreper 2) 19 лютого підтримав 16-й пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її агресією проти України.

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