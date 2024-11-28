Патріарх Кирило цинічно закликав росіян не боятися ядерної війни
Категорія
Світ
Дата публікації

Патріарх Кирило цинічно закликав росіян не боятися ядерної війни

Кирило
Джерело:  online.ua

Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, лицемірно закликав росіян не боятися ядерної війни, адже "християнам не страшний кінець світу — вони чекають на господа Ісуса".

Головні тези:

  • Патріарх Кирило закликав росіян не боятися ядерної війни, встановлюючи спірний контекст між вірою та геополітичною ситуацією.
  • Позиція православного патріарха щодо ядерної загрози набирає широкого резонансу.
  • Висловлювання патріарха Кирила є привчанням російських вірян до можливості ядерної війни.

Патріарх Кирило привчає росіян до можливості ядерної війни

Про це одіозний діяч РПЦ сказав на засіданні Всесвітнього російського народного собору.

Нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовного погляду. Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи, — цинічно сказав Гундяєв.

Російський патріарх також додав, що "земне покликання" російських християн — бути "воїнами господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали".

Патріарх РПЦ Кирило приписав Христу незасудження смертної кари

Голова РПЦ 3 листопада зустрівся з учасниками програми "Час героїв", що є кадровою програмою нелегітимного президента Росії Володимира Путіна для окупантів, які взяли участь у війні в Україні.

Гундяєв наголосив, що смертна кара була наявна протягом усієї людської історії.

Господь Ісус Христос не засуджував смертну кару, хоча Сам незаслужено зазнав страти… Тобто, якщо є людина найнебезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати. Господь не каже: "вбийте його", але "змийте зло від вас самих, — цинічно сказав російський патріарх.

Патріарх Кирило вважає, що буцімто смертна кара не засуджується у Святому Письмі.

Ще раз хочу сказати: Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася згідно із законом, але, звичайно, ніде вона страту і не вітала.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Поплічник Путіна патріарх Кирило був шпигуном та агентом КДБ у Швейцарії — ЗМІ
Поплічник Путіна патріарх Кирило був шпигуном та агентом КДБ у Швейцарії — ЗМІ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Патріарх Кирило порівняв Путіна з васалом хана Батия Невським — відео
Кирило та Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Патріарх РПЦ Кирило зробив цинічну заяву про смертну кару та Ісуса Христа
Кирило

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?