Патріарх Кирило цинічно закликав росіян не боятися ядерної війни

Очільник РПЦ Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, лицемірно закликав росіян не боятися ядерної війни, адже "християнам не страшний кінець світу — вони чекають на господа Ісуса".

Патріарх Кирило привчає росіян до можливості ядерної війни

Про це одіозний діяч РПЦ сказав на засіданні Всесвітнього російського народного собору.

Нагнітання страху навколо можливих апокаліптичних сценаріїв, надмірний алармізм і спекуляції на ядерну тему не корисні з духовного погляду. Не потрібно всьому цьому підігравати. Християни не бояться так званого кінця світу. Ми чекаємо на господа Ісуса, який прийде до великої слави, знищить зло і буде судити всі народи, — цинічно сказав Гундяєв. Поширити

Російський патріарх також додав, що "земне покликання" російських християн — бути "воїнами господа, протистояти злу і відстоювати високі моральні ідеали".

Патріарх РПЦ Кирило приписав Христу незасудження смертної кари

Голова РПЦ 3 листопада зустрівся з учасниками програми "Час героїв", що є кадровою програмою нелегітимного президента Росії Володимира Путіна для окупантів, які взяли участь у війні в Україні.

Гундяєв наголосив, що смертна кара була наявна протягом усієї людської історії.

Господь Ісус Христос не засуджував смертну кару, хоча Сам незаслужено зазнав страти… Тобто, якщо є людина найнебезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати. Господь не каже: "вбийте його", але "змийте зло від вас самих, — цинічно сказав російський патріарх.

Патріарх Кирило вважає, що буцімто смертна кара не засуджується у Святому Письмі.