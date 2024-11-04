Патріарх РПЦ Кирило зробив цинічну заяву про смертну кару та Ісуса Христа

Очільник РПЦ, одіозний поплічник Путіна Володимир Гундяєв, відомий як патріарх Кирил, брехливо наголосив, що смертна кара не засуджується у Святому Письмі, і якщо людину неможливо ніяк ізолювати, її "треба прибрати".

Патріарх РПЦ Кирило приписав Христу незасудження смертної кари

Голова РПЦ 3 листопада зустрівся з учасниками програми "Час героїв", що є кадровою програмою нелегітимного президента Росії Володимира Путіна для окупантів, які взяли участь у війні в Україні.

Гундяєв наголосив, що смертна кара була наявна протягом усієї людської історії.

Господь Ісус Христос не засуджував смертну кару, хоча Сам незаслужено зазнав страти. Звичайно, вбивство людини на знак покарання за її злочини — це крайній захід. І тому ідеально було б, щоб люди не чинили таких злочинів, за якими слідувала б смертна кара. Але в Божому слові є такі слова: "Вийміть зло від вас самих" (1 Кор. 5:13). Тобто, якщо є людина найнебезпечніша для суспільства і якщо її неможливо ніяк ізолювати, її треба прибрати. Господь не каже: "вбийте його", але "змийте зло від вас самих, — цинічно сказав російський патріарх.

Патріарх Кирило вважає, що буцімто смертна кара не засуджується у Святому Письмі.

Господь Ісус Христос Сам був незаконно підданий смертній карі, і, однак, святі апостоли не стали говорити: "Ось після такого, такої несправедливості, коли Господь наш Ісус Христос був підданий смертній карі, ми всі повинні проголошувати, що це страшно і гріх піддавати іншу людину покаранню через припинення життя". Ніде нічого такого не було сказано. Поширити

Він додав, що російська церква "ніколи не наполягала на тому, що треба скасувати це покарання".

Ще раз хочу сказати: Церква ніколи смертної кари не засуджувала, якщо смертна кара здійснювалася згідно із законом, але, звичайно, ніде вона страту і не вітала.

У Росії мріють про повернення смертної кари

Повернути страту пропонував у червні 2024 року голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін. Пояснюючи свою пропозицію, він навів приклад теракту в концертному залі в «Крокус Сіті Холлі» 22 березня 2024 року, при якому загинули 145 людей.

Якщо за радянських часів за вбивство за обтяжуючих обставин двох і трьох осіб могла бути призначена смертна кара, то ці 15 обвинувачених отримають максимум довічного позбавлення волі. Це що означає? Триразове харчування, двогодинні прогулянки. Я собі не можу дві години дозволити погуляти, я не маю часу на це. Іноді пообідати не встигаю. Медичний огляд, включаючи стоматолога — чи не болять у нього зубки.

Після теракту у «Крокусі» в «Єдиній Росії» пообіцяли «опрацювати» питання про повернення смертної кари, а в Конституційному суді заявили, що суд може обговорити цю тему. При цьому голова Конституційного суду Валерій Зорькін пізніше заявив, що повернення смертної кари неможливе «в рамках чинної Конституції».