Патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление о смертной казни и Христе
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Патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление о смертной казни и Христе

Кирилл
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Источник:  online.ua

Руководитель РПЦ, одиозный приспешник Путина Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, лживо подчеркнул, что смертная казнь не осуждается в Священном Писании, и если человека невозможно никак изолировать, его "надо убрать".

Главные тезисы

  • Патриарх РПЦ Кирилл высказался о смертной казни, утверждая, что Иисус Христос не осуждал ее в Священном Писании.
  • Россия актуализировала вопрос возвращения смертной казни после теракта в концертном зале, но конституционные ограничения делают это в настоящее время невозможным.
  • Патриарх Кирилл цинично сказал, что если человека невозможно никак изолировать, его “надо убрать”, ссылаясь на Библию.

Патриарх РПЦ Кирилл приписал Христу неосуждение смертной казни

Глава РПЦ 3 ноября встретился с участниками программы "Время героев", являющейся кадровой программой нелегитимного президента России Владимира Путина для оккупантов, принявших участие в войне в Украине.

Гундяев подчеркнул, что смертная казнь была налицо на протяжении всей человеческой истории.

Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя Сам незаслуженно понес казнь. Конечно, убийство человека в знак наказания за его преступления — это крайняя мера. И потому идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений, за которыми следовала бы смертная казнь. Но в Слове Божием есть такие слова: "Извлеките зло от вас самих" (1 Кор. 5:13). То есть, если есть человек самый опасный для общества и если его невозможно никак изолировать, его надо убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "смойте зло от вас самих", — цинично сказал российский патриарх.

Патриарх Кирилл считает, что смертная казнь не осуждается в Священном Писании.

Господь Иисус Христос Сам был незаконно подвергнут смертной казни, и, однако, святые апостолы не стали говорить: "Вот после такого, такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы все должны провозглашать, что это страшно и грех подвергать другой человека наказанию из-за прекращения жизни". Нигде ничего такого не было сказано.

Он добавил, что российская церковь "никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание".

Еще раз хочу сказать: Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь совершалась по закону, но, конечно, нигде она казни и не приветствовала.

В России мечтают о возвращении смертной казни

Вернуть казнь предлагал в июне 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Объясняя свое предложение, он привел пример теракта в концертном зале в Крокус Сити Холли 22 марта 2024 года, при котором погибли 145 человек.

Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух и трех человек могла быть назначена смертная казнь, то эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненного лишения свободы. Что это значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу два часа позволить погулять, у меня нет времени на это. Иногда пообедать не успеваю. Медицинское освидетельствование, включая стоматолога — не болят ли у него зубки.

После теракта в Крокусе в Единой России пообещали проработать вопрос о возвращении смертной казни, а в Конституционном суде заявили, что суд может обсудить эту тему. При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин позже заявил, что возвращение смертной казни невозможно «в рамках действующей Конституции».

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