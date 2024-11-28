Патриарх Кирилл цинично призвал россиян не бояться ядерной войны
Категория
Мир
Дата публикации

Патриарх Кирилл цинично призвал россиян не бояться ядерной войны

Кирилл
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава РПЦ Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, лицемерно призвал россиян не бояться ядерной войны, ведь "христианам не страшен конец света — они ждут Господа Иисуса".

Главные тезисы

  • Патриарх Кирилл призывает россиян не бояться ядерной войны, уверяя, что христианам не страшен конец света.
  • Высказывания главы РПЦ набирают широкий резонанс, вызывая спорный контекст между верой и геополитической ситуацией.
  • Религиозный лидер поддерживает идею приучения российских верующих к возможности ядерной войны.

Патриарх Кирилл приучает россиян к возможности ядерной войны

Об этом одиозный деятель РПЦ сказал на заседании Всемирного русского народного собора.

Нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны с духовной точки зрения. Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем Господа Иисуса, который придет к великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы, — цинично сказал Гундяев.

Российский патриарх также добавил, что "земное призвание" русских христиан — быть "воинами господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы".

Патриарх РПЦ Кирилл приписал Христу неосуждение смертной казни

Глава РПЦ 3 ноября встретился с участниками программы "Время героев", являющейся кадровой программой нелегитимного президента России Владимира Путина для оккупантов, принявших участие в войне в Украине.

Гундяев подчеркнул, что смертная казнь была налицо на протяжении всей человеческой истории.

Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя Сам незаслуженно понес казнь… То есть, если есть человек самый опасный для общества и если его невозможно никак изолировать, его надо убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "смойте зло от вас самих", — цинично сказал российский патриарх.

Патриарх Кирилл считает, что смертная казнь не осуждается в Священном Писании.

Еще раз хочу сказать: Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь совершалась по закону, но, конечно, нигде она казни и не приветствовала.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Приспешник Путина патриарх Кирилл был шпионом и агентом КГБ в Швейцарии — СМИ
Приспешник Путина патриарх Кирилл был шпионом и агентом КГБ в Швейцарии — СМИ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Патриарх Кирилл сравнил Путина с вассалом хана Батыя Невским — видео
Патриарх Кирилл и Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление о смертной казни и Христе
Кирилл

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?