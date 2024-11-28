Глава РПЦ Владимир Гундяев, известный как патриарх Кирилл, лицемерно призвал россиян не бояться ядерной войны, ведь "христианам не страшен конец света — они ждут Господа Иисуса".
Главные тезисы
- Патриарх Кирилл призывает россиян не бояться ядерной войны, уверяя, что христианам не страшен конец света.
- Высказывания главы РПЦ набирают широкий резонанс, вызывая спорный контекст между верой и геополитической ситуацией.
- Религиозный лидер поддерживает идею приучения российских верующих к возможности ядерной войны.
Патриарх Кирилл приучает россиян к возможности ядерной войны
Об этом одиозный деятель РПЦ сказал на заседании Всемирного русского народного собора.
Российский патриарх также добавил, что "земное призвание" русских христиан — быть "воинами господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы".
Патриарх РПЦ Кирилл приписал Христу неосуждение смертной казни
Глава РПЦ 3 ноября встретился с участниками программы "Время героев", являющейся кадровой программой нелегитимного президента России Владимира Путина для оккупантов, принявших участие в войне в Украине.
Гундяев подчеркнул, что смертная казнь была налицо на протяжении всей человеческой истории.
Господь Иисус Христос не осуждал смертную казнь, хотя Сам незаслуженно понес казнь… То есть, если есть человек самый опасный для общества и если его невозможно никак изолировать, его надо убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "смойте зло от вас самих", — цинично сказал российский патриарх.
Патриарх Кирилл считает, что смертная казнь не осуждается в Священном Писании.
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