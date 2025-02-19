Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокировал введение в рамках 16-го пакета санкций ЕС ограничений против нескольких десятков россиян, в частности, предстоятеля РПЦ Кирилла.

Венгрия заблокировала санкции ЕС против одиозного патриарха Кирилла

Слова Сийярто в соцсети Х процитировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

В частности, по словам Сийярто, Венгрия заблокировала санкции против 27 человек и организаций, включая патриарха Кирилла. В этой связи венгерский министр заявил, что "атака на религиозных лидеров подрывает мирные усилия".

Глава МИД утверждает, что Венгрия также договорилась о ключевых исключениях, благодаря чему последний пакет санкций ЕС приносит ей «облегчение, а не ограничение». Поделиться

Так, венгерские компании MOL позволят использовать российские нефтепродукты; будет выведено из-под санкций техническое обслуживание нефтепровода Дружба, а также обеспечивается обслуживание и ремонтные работы в будапештском метро.

🇭🇺 FM Péter Szijjártó: Despite three years of failed sanctions that have caused significant damage, Brussels—now under @POLAND25EU and backed by pro-sanctions states—continues to push forward new measures, ignoring geopolitical realities. However, Hungary successfully negotiated… pic.twitter.com/yLQxcJWwqN — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 19, 2025

По словам Сийярто, эти уступки укрепляют "энергетическую безопасность и стабильность инфраструктуры" Венгрии.

Кроме того, венгерское правительство помешало ввести, по определению Сийярто, «абсурдные» санкции ЕС против Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов.

Эпоха санкций окончилась. Возникает новая реальность с многообещающими переговорами между США и Россией. Мы надеемся, что отношения улучшатся настолько, что эти санкции можно будет вообще отменить. Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

Напомним, что Комитет постоянных представителей стран ЕС на уровне послов (Coreper 2) 19 февраля поддержал 16 пакет санкций против России в связи с ее агрессией против Украины.