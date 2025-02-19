Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокировал введение в рамках 16-го пакета санкций ЕС ограничений против нескольких десятков россиян, в частности, предстоятеля РПЦ Кирилла.
Главные тезисы
- Венгрия противостоит введению санкций ЕС против патриарха РПЦ Кирилла и других российских граждан в рамках 16-го пакета санкций.
- Петер Сийярто выразил надежду на улучшение отношений между США и Россией до такой степени, когда отмена санкций против России будет возможной.
- Венгрия также помешала введению санкций против Олимпийского комитета России и футбольных клубов.
Венгрия заблокировала санкции ЕС против одиозного патриарха Кирилла
Слова Сийярто в соцсети Х процитировал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.
В частности, по словам Сийярто, Венгрия заблокировала санкции против 27 человек и организаций, включая патриарха Кирилла. В этой связи венгерский министр заявил, что "атака на религиозных лидеров подрывает мирные усилия".
Так, венгерские компании MOL позволят использовать российские нефтепродукты; будет выведено из-под санкций техническое обслуживание нефтепровода Дружба, а также обеспечивается обслуживание и ремонтные работы в будапештском метро.
🇭🇺 FM Péter Szijjártó: Despite three years of failed sanctions that have caused significant damage, Brussels—now under @POLAND25EU and backed by pro-sanctions states—continues to push forward new measures, ignoring geopolitical realities. However, Hungary successfully negotiated… pic.twitter.com/yLQxcJWwqN— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) February 19, 2025
По словам Сийярто, эти уступки укрепляют "энергетическую безопасность и стабильность инфраструктуры" Венгрии.
Кроме того, венгерское правительство помешало ввести, по определению Сийярто, «абсурдные» санкции ЕС против Олимпийского комитета России и двух футбольных клубов.
Напомним, что Комитет постоянных представителей стран ЕС на уровне послов (Coreper 2) 19 февраля поддержал 16 пакет санкций против России в связи с ее агрессией против Украины.
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