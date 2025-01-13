Индия планирует запретить разгрузку подсанкционных танкеров с российской нефтью

Индия намерена отказаться от попавших под санкции США нефтяных танкеров из-за участия в перевозке грузов для России.

Индия заблокирует теневой флот России

Об этом Bloomberg сообщил высокопоставленный индийский чиновник на условиях анонимности, передает Укринформ.

Индийский чиновник сообщил, что попавшим под санкции судам не будет разрешено разгружать грузы. Это не касается судов, зафрахтованных до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта.

Индийские банки также потребуют сертификаты происхождения нефти.

Чиновник добавил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ведут переговоры по заключению долгосрочных соглашений со странами Ближнего Востока.

Поставка нефти не является проблемой. ОПЕК имеет 3 миллиона баррелей в день резервных мощностей, в то же время поставщики, не входящие в ОПЕК, такие как США, Канада, Бразилия, Гайана, могут легко увеличить объемы. долл., вероятно, не продлится долго. Поделиться

Индия также пересматривает участие государственных компаний в попавшем под санкции нефтяном проекте «Vostok».

В случае уменьшения российских поставок индийские нефтепереработчики могут лишиться скидок, которыми они пользовались.

Чиновник добавил, что влияние санкций будет ощутимо, когда через два месяца закончится переходный период.

США объявили санкции против теневого флота России

10 января США объявили о самых агрессивных санкциях по торговле Россией энергоносителями всего за несколько дней до того, как Дональд Трамп заменит в должности президента Джо Байдена.

С тех пор цены на нефть взлетели выше 80 долларов за баррель.

Китайские и индийские нефтепереработчики заявили, что будут искать поставщиков нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки, поскольку новые санкции США против российских нефтепроизводителей и судов ограничат поставки главным клиентам Москвы.