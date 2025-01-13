Індія планує заборонити розвантаження підсанкційних танкерів з російською нафтою

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, які потрапили під санкції США через участь у перевезенні вантажів для Росії.

Індія заблокує тіньовий флот Росії

Про це Bloomberg повідомив високопоставлений індійський чиновник на умовах анонімності, передає Укрінформ.

Індійський чиновник повідомив, що суднам, які потрапили під санкції, не буде дозволено розвантажувати вантажі. Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Індійські банки також вимагатимуть сертифікати походження нафти.

Чиновник додав, що індійські нафтопереробні заводи ведуть переговори щодо укладання довгострокових угод з країнами Близького Сходу.

Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день резервних потужностей, водночас постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко збільшити обсяги. Ціни на нафту є проблемою, але подорожчання вище 80 дол, ймовірно, не триватиме довго. Поширити

Індія наразі також переглядає участь державних компаній у нафтовому проєкті «Vostok», який потрапив під санкції.

У разі зменшення російських поставок індійські нафтопереробники можуть втратити знижки, якими вони користувалися.

Чиновник додав, що вплив санкцій буде відчутний, коли через два місяці закінчиться перехідний період.

США оголосили санкції проти тіньового флоту Росії

10 січня США оголосили про найагресивніші санкції щодо торгівлі Росією енергоносіями лише за кілька днів до того, як Дональд Трамп замінить на посаді президента Джо Байдена.

Відтоді ціни на нафту злетіли вище 80 доларів за барель.

Китайські та індійські нафтопереробники заявили, що шукатимуть постачальників нафти з Близького Сходу, Африки та Америки, оскільки нові санкції США проти російських нафтовиробників і суден обмежать постачання головним клієнтам Москви.