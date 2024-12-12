Індія продовжить щороку платити РФ мільярди доларів за нафту
Категорія
Економіка
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Індія продовжить щороку платити РФ мільярди доларів за нафту

Прапор Індії
Джерело:  Reuters

Індійська нафтопереробна корпорація Reliance Industries підписала рекордний 10-річний контракт з російською “Роснєфтью” щодо поставок нафти вартістю 13 млрд доларів щороку. 

Головні тези:

  • Індійська компанія Reliance Industries уклала рекордний контракт з “Роснєфтью” на поставку нафти на 13 млрд доларів щороку, збільшивши закупівлі на 23%.
  • Угода передбачає щомісячні поставки близько 20-21 танкера нафти та три танкери мазуту для найбільшого нафтопереробного комплексу Reliance в Індії.
  • Індійські НПЗ допомагають Росії обходити західні санкції на продаж нафти, що веде до збільшення експорту сирої нафти до Азії.
  • Поставки російської нафти до Індії та Китаю зростають швидкими темпами, змінюючи картину світового ринку нафти.
  • Китайські та індійські нафтотрейдери відіграють ключову роль у збільшенні кількості танкерів “тіньового флоту” для перевезення нафти з Росії.

Що відомо про рекордний контракт на закупівлю нафти між Індією та Росією

Зазначається, що індійська корпорація таким чином збільшить закупівлі російської нафти на 23%.

Зокрема, мова йде про поставки майже 500 тис барелів нафти на день, що складає 0,5% від усього світового споживання і половину морського експорту “Роснєфті”.

За умовами нового контракту, Reliance вже з наступного року кожного місяця отримуватиме близько 20-21 танкера "афрамакс" по 80–100 тис тонн нафти й три танкери по 100 тис тонн мазуту.

Індія підписала з РФ рекордний контракт на поставки нафти та мазуту
Нафтовий танкер

Поставки будуть здійснюватись на найбільший у світі нафтопереробний комплекс Reliance в штаті Гуджарат. Ціна буде прив’язана до середньої ціни нафти в Дубаї.

Із січня до жовтня 2024 року Reliance імпортувала в середньому 405 000 барелів російської нафти на добу. Нова угода передбачає збільшення постачань приблизно на 23% проти поточного імпорту.

У 2024 році, у Reliance була угода з Rosneft про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць, також компанія регулярно купувала нафту через посередників.

Як індійські НПЗ допомагають Росії обходити західні санкції на продаж нафти

Індійські нафтопереробні заводи вийшли на повну потужність з переробки російської нафти, нафтопродукти з якої попри санкції продаються західним країнам. 

Після початку розв’язаної Кремлем повномасштабної війни проти України країна-агресорка збільшила експорт власної сирої нафти на 900%.

Так, тільки протягом 2023 року поставки російської нафти зросли до 82 млн тонн порівняно із 4,5 млн тонн у 2021 році.

Підкреслюється, що пов’язано з відправкою російської сирої нафти на переробку до Індії, звідки готові нафтопродукти експортуються до країн ЄС.

Також на третину зросли постачання російської нафти до Китаю — з 80 млн тонн у 2021 році до 107 млн тонн у 2023-му.

В результаті, 78% російського експорту нафти припало на Китай та Індію, тоді як у 2021 році їх частка становила 32%.

Таким чином, китайські та індійські нафтотрейдери відповідальні за стрімке зростання кількості танкерів "тіньового флоту".

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