Що відомо про рекордний контракт на закупівлю нафти між Індією та Росією

Зазначається, що індійська корпорація таким чином збільшить закупівлі російської нафти на 23%.

Зокрема, мова йде про поставки майже 500 тис барелів нафти на день, що складає 0,5% від усього світового споживання і половину морського експорту “Роснєфті”.

За умовами нового контракту, Reliance вже з наступного року кожного місяця отримуватиме близько 20-21 танкера "афрамакс" по 80–100 тис тонн нафти й три танкери по 100 тис тонн мазуту.

Нафтовий танкер

Поставки будуть здійснюватись на найбільший у світі нафтопереробний комплекс Reliance в штаті Гуджарат. Ціна буде прив’язана до середньої ціни нафти в Дубаї.

Із січня до жовтня 2024 року Reliance імпортувала в середньому 405 000 барелів російської нафти на добу. Нова угода передбачає збільшення постачань приблизно на 23% проти поточного імпорту.

У 2024 році, у Reliance була угода з Rosneft про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць, також компанія регулярно купувала нафту через посередників.

Як індійські НПЗ допомагають Росії обходити західні санкції на продаж нафти

Індійські нафтопереробні заводи вийшли на повну потужність з переробки російської нафти, нафтопродукти з якої попри санкції продаються західним країнам.

Після початку розв’язаної Кремлем повномасштабної війни проти України країна-агресорка збільшила експорт власної сирої нафти на 900%.

Так, тільки протягом 2023 року поставки російської нафти зросли до 82 млн тонн порівняно із 4,5 млн тонн у 2021 році.

Підкреслюється, що пов’язано з відправкою російської сирої нафти на переробку до Індії, звідки готові нафтопродукти експортуються до країн ЄС.

Також на третину зросли постачання російської нафти до Китаю — з 80 млн тонн у 2021 році до 107 млн тонн у 2023-му.

В результаті, 78% російського експорту нафти припало на Китай та Індію, тоді як у 2021 році їх частка становила 32%.

Таким чином, китайські та індійські нафтотрейдери відповідальні за стрімке зростання кількості танкерів "тіньового флоту".