Протягом вересня поставки російських алмазів до Індії, яка стала найбільшим центром з обробки дорогоцінного каміння у світі, впали на 96%у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році.

Що відомо про масштабний обвал експорту російських алмазів до Індії

Зазначається, що експорт російських алмазів до Індії у вересні цього року склав 37 тис. карат на суму у 1,5 млн дол, проти 917 тис карат на суму 112 млн дол роком раніше.

У вересні Індія скоротила сумарний імпорт дорогоцінних каменів майже на чверть у порівнянні з минулим роком.

Російські алмази

Найбільшими постачальниками алмазів до Індії стали Бельгія, ОАЕ і Гонконг, який до 2022 року поступався Росії за обсягом ввезених товарів.

У вересні Гонконг поставив до Індії дорогоцінних каменів на 448 млн дол, що на 5% менше, ніж роком раніше.

Зі свого боку, Бельгія ввезла алмази на суму 186 млн дол, або на 16% менше рік до року, а ОАЕ — на 581 млн дол, або на 12% менше, ніж рік тому.

Що відомо про санкції західних країн проти алмазів російського походження

Країни G7 заборонили імпорт російських алмазів з 1 січня 2024 року, а з 1 березня поширили заборону на поставки каменів, оброблених у третіх країнах. При цьому Індія — найбільший експортер оброблених алмазів у світі з часткою 26,5%.