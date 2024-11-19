Санкції практично припинили експорт алмазів з Росії до Індії
Категорія
Економіка
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Санкції практично припинили експорт алмазів з Росії до Індії

Російські алмази
Джерело:  online.ua

Протягом вересня поставки російських алмазів до Індії, яка стала найбільшим центром з обробки дорогоцінного каміння у світі, впали на 96%у порівнянні з аналогічним періодом у 2023 році. 

Головні тези:

  • Експорт російських алмазів до Індії у вересні різко знизився на 96%, спричинивши масштабний обвал.
  • Західні санкції практично зупинили продаж алмазів з Росії до Індії, що стало причиною змін на глобальному ринку дорогоцінних каменів.
  • Бельгія, ОАЕ та Гонконг стали найбільшими постачальниками алмазів до Індії, зменшивши свої поставки у вересні в порівнянні з попереднім роком.
  • Країни G7 заборонили імпорт російських алмазів з 1 січня 2024 року, що вплине на російського виробника дорогоцінних каменів компанію “Алроса”.
  • Індія, яка є найбільшим експортером оброблених алмазів у світі, стикається зі скороченням імпорту дорогоцінних каменів через заборону імпорту російських алмазів.

Що відомо про масштабний обвал експорту російських алмазів до Індії

Зазначається, що експорт російських алмазів до Індії у вересні цього року склав 37 тис. карат на суму у 1,5 млн дол, проти 917 тис карат на суму 112 млн дол роком раніше.

У вересні Індія скоротила сумарний імпорт дорогоцінних каменів майже на чверть у порівнянні з минулим роком.

Росія через західні санкції майже припинила продаж алмазів до Індії
Російські алмази

Найбільшими постачальниками алмазів до Індії стали Бельгія, ОАЕ і Гонконг, який до 2022 року поступався Росії за обсягом ввезених товарів. 

У вересні Гонконг поставив до Індії дорогоцінних каменів на 448 млн дол, що на 5% менше, ніж роком раніше.

Зі свого боку, Бельгія ввезла алмази на суму 186 млн дол, або на 16% менше рік до року, а ОАЕ — на 581 млн дол, або на 12% менше, ніж рік тому.

Що відомо про санкції західних країн проти алмазів російського походження

Країни G7 заборонили імпорт російських алмазів з 1 січня 2024 року, а з 1 березня поширили заборону на поставки каменів, оброблених у третіх країнах. При цьому Індія — найбільший експортер оброблених алмазів у світі з часткою 26,5%.

У 2022 році експорт алмазів приніс Росії понад 4 млрд дол, а найбільший російський виробник дорогоцінних каменів — компанія "Алроса" — займала на світовому ринку необроблених алмазів близько 30%.

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