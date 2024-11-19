В течение сентября поставки российских алмазов в Индию, ставшую крупнейшим центром по обработке драгоценных камней в мире, упали на 96% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.
Главные тезисы
- Экспорт российских алмазов в Индию упал на 96% в сентябре, вызвав масштабный обвал на рынке.
- Западные санкции привели к прекращению продажи алмазов из России в Индию, вынудив индийские компании искать альтернативных поставщиков.
- Страны G7 запретили импорт российских алмазов, что негативно отразилось на российском производителе драгоценных камней - компании “Алроса”.
- Бельгия, ОАЭ и Гонконг заняли место крупнейших поставщиков алмазов в Индию, уменьшив свои поставки в сентябре по сравнению с предыдущим годом.
- Индия, столкнувшаяся с сокращением импорта драгоценных камней из-за запрета на российские алмазы, переживает трудности на мировом рынке обработанных алмазов.
Что известно о масштабном обвале экспорта российских алмазов в Индию
Отмечается, что экспорт российских алмазов в Индию в сентябре этого года составил 37 тыс. карат на сумму в 1,5 млн долл., против 917 тыс. карат на сумму 112 млн долл. годом ранее.
В сентябре Индия сократила суммарный импорт драгоценных камней почти на четверть по сравнению с прошлым годом.
Крупнейшими поставщиками алмазов в Индию стали Бельгия, ОАЭ и Гонконг, который к 2022 году уступал России по объему ввозимых товаров.
В сентябре Гонконг поставил в Индию драгоценные камни на 448 млн долл., что на 5% меньше, чем годом ранее.
Со своей стороны, Бельгия ввезла алмазы на сумму 186 млн долл., или на 16% меньше года в год, а ОАЭ — на 581 млн долл., или на 12% меньше, чем год назад.
Что известно о санкциях западных стран против алмазов российского происхождения
Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 г., а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.
В 2022 году экспорт алмазов принес России более 4 млрд долл., а крупнейший российский производитель драгоценных камней — компания "Алроса" — занимала на мировом рынке необработанных алмазов около 30%.
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