В течение сентября поставки российских алмазов в Индию, ставшую крупнейшим центром по обработке драгоценных камней в мире, упали на 96% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Что известно о масштабном обвале экспорта российских алмазов в Индию

Отмечается, что экспорт российских алмазов в Индию в сентябре этого года составил 37 тыс. карат на сумму в 1,5 млн долл., против 917 тыс. карат на сумму 112 млн долл. годом ранее.

В сентябре Индия сократила суммарный импорт драгоценных камней почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Российские алмазы

Крупнейшими поставщиками алмазов в Индию стали Бельгия, ОАЭ и Гонконг, который к 2022 году уступал России по объему ввозимых товаров.

В сентябре Гонконг поставил в Индию драгоценные камни на 448 млн долл., что на 5% меньше, чем годом ранее.

Со своей стороны, Бельгия ввезла алмазы на сумму 186 млн долл., или на 16% меньше года в год, а ОАЭ — на 581 млн долл., или на 12% меньше, чем год назад.

Что известно о санкциях западных стран против алмазов российского происхождения

Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 г., а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия — крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.