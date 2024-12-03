Індія відмовляється від російської зброї. Що замислив Моді

Лідер Індії Нарендра Моді стрімко скорочує замовлення на оборонне обладнання у країни-агресорки Росії, а натомість закуповує більше у західних постачальників.

Росія втрачає ще один ринок збуту зброї

Аналітики звернули увагу на те, що лише 36% зброї Індії надійшло з Росії минулого року, порівняно з 76% у 2009-му.

Що важливо розуміти, це суттєва зміна політичного курсу для країни, яка тривалий період часу купувала зброю у РФ.

За словами інсайдерів, на цьому тлі також були відкликані плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів.

Окрім цього, пропозиція орендувати підводний човен у Росії для навчання індійського екіпажу також, ймовірно, не реалізують. Індія будує власні судна, — йдеться в повідомленні. Поширити

Попри це, відомо, що Індія все-таки досі розраховує отримати від Росії два військові кораблі та батареї для протиракетного щита.

Це замовлення було оформлене ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Моді поступово відмовляється від співпраці з Росією

Іноземні аналітики дійшли висновку, що відмова від російської зброї вказує на посилення зусиль прем’єра країни Нарендри Моді, які мають на меті скорочення залежності від Москви.

Однак на цьому тлі його уряд все одно поки не припиняє купувати у Росії дешеві енергоносії та надавати дипломатичну підтримку російському президенту.

Зараз Індія купує більше зброї у західних компаній і намагається виробляти власну за підтримки США та Франції. За останні два десятиліття Вашингтон пом'якшив обмеження, що забороняють країнам, що розвиваються, доступ до передових технологій. Поширити

За словами одного з аналітиків, партнерство Індії із західними країнами буде неповним, поки обидві сторони не знайдуть способу обговорити ядерні питання.