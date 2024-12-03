Індія відмовляється від російської зброї. Що замислив Моді

Лідер Індії Нарендра Моді стрімко скорочує замовлення на оборонне обладнання у країни-агресорки Росії, а натомість закуповує більше у західних постачальників.
Головні тези:
- Лідер Індії Нарендра Моді активно скорочує закупівлі оборонної техніки у Росії на користь західних постачальників.
- Індія зменшує свою залежність від Москви та підвищує співпрацю з США та Францією.
- Рішення Індії відмовлятися від російської зброї може вплинути на геополітичну ситуацію в регіоні та відносини з Москвою.
Росія втрачає ще один ринок збуту зброї
Аналітики звернули увагу на те, що лише 36% зброї Індії надійшло з Росії минулого року, порівняно з 76% у 2009-му.
Що важливо розуміти, це суттєва зміна політичного курсу для країни, яка тривалий період часу купувала зброю у РФ.
За словами інсайдерів, на цьому тлі також були відкликані плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів.
Попри це, відомо, що Індія все-таки досі розраховує отримати від Росії два військові кораблі та батареї для протиракетного щита.
Це замовлення було оформлене ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Моді поступово відмовляється від співпраці з Росією
Іноземні аналітики дійшли висновку, що відмова від російської зброї вказує на посилення зусиль прем’єра країни Нарендри Моді, які мають на меті скорочення залежності від Москви.
Однак на цьому тлі його уряд все одно поки не припиняє купувати у Росії дешеві енергоносії та надавати дипломатичну підтримку російському президенту.
За словами одного з аналітиків, партнерство Індії із західними країнами буде неповним, поки обидві сторони не знайдуть способу обговорити ядерні питання.
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