Индия отказывается от российского оружия. Что задумал Моди

Лидер Индии Нарендра Моди стремительно сокращает заказы на оборонное оборудование у страны-агрессорки России, а закупает больше у западных поставщиков.

Россия теряет еще один рынок сбыта оружия

Аналитики обратили внимание на то, что только 36% оружия Индии поступило из России в прошлом году по сравнению с 76% в 2009-м.

Что важно понимать, это существенное изменение политического курса для страны, длительное время покупавшей оружие у РФ.

По словам инсайдеров, на этом фоне также были отозваны планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей.

Кроме этого, предложение арендовать подлодку в России для обучения индийского экипажа также, вероятно, не реализуют, ведь Индия строит собственные суда, — сказано в сообщении. Поделиться

Несмотря на это, известно, что Индия все же рассчитывает получить от России два военных корабля и батареи для противоракетного щита.

Этот заказ был оформлен еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Моди постепенно отказывается от сотрудничества с Россией

Иностранные аналитики пришли к выводу, что отказ от российского оружия указывает на усиление попыток премьера страны Нарендры Моди, направленных на сокращение зависимости от Москвы.

Однако на этом фоне его правительство все равно пока не перестает покупать у России дешевые энергоносители и оказывать дипломатическую поддержку российскому президенту.

Сейчас Индия покупает больше оружия у западных компаний и пытается производить собственное при поддержке США и Франции. За последние два десятилетия Вашингтон смягчил ограничения, запрещающие развивающимся странам доступ к передовым технологиям. Поделиться

По словам одного из аналитиков, партнерство Индии с западными странами будет неполным, пока обе стороны не найдут способ обсудить ядерные вопросы.